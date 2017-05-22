Николь Кидман представила в Каннах фэнтези

Голливудскую актрису Николь Кидман (Nicole Kidman) можно назвать завсегдатаем Каннского кинофестиваля. Обычно актриса представляет на Ривьере драмы, но в этом году Николь решила удивить публику. В новой ленте Кидман сыграла королеву панков.

















На выходных Кидман вместе с Эль Фаннинг (Elle Fanning) представила фантастическую драму Джона Кэмерона Митчелла (John Cameron Mitchell) «Как разговаривать с девушками на вечеринках». По сюжету симпатичная инопланетянка (Фаннинг) попадает в Лондон во время путешествия по Галактике. Здесь она знакомится с местными панками, у которых есть своя королева. Сценарий картины написан по новелле знаменитого американского фантаста Нила Геймана.

Николь появилась на премьере в эффектном платье от Rodarte с серебристыми блестками. По мнению модных обозревателей, актриса была великолепна. Эль выбрала довольно смелый наряд от Gucci, но также выглядела весьма неплохо. На премьере были замечены и другие звездные леди, в том числе французская модель и актриса Летиция Каста (Laetitia Casta) и Энди Макдауэлл (Andie MacDowell).

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Источник фото: Globallookpress.com