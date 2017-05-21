Алексей Лемар поддержал подростков

Подростковый период, наверное, самый сложный период в жизни ребенка и его родителей. Гормональная перестройка, поиски себя, протест против окружающего мира... В этот период очень важна грамотная поддержка. И теперь у наших ребят она есть.

На днях состоялся телемост «Доверяем вместе» в поддержку детского телефона доверия 8-800-2000-122. В рамках проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с ребятами пообщались знаменитости Маргарита Митрофанова, Аскольд Запашный, Ильдар Гайнутдинов, Клава Кока, Никас Сафронов, Слава Басюл и эксперты Евгений Брюн, Ирина Телегина, Сергей Спирин, Светлана Шевченко и Алексей Лемар.

«Я рад, что у подростков есть такой инструмент, как детский телефон доверия, потому что переходный период – он непростой. Происходит ломка, взаимоотношения становятся сложнее. А так у тебя есть друг, с которым ты можешь посоветоваться. Причем бесплатно и анонимно», - подчеркивает Лемар.

Алексей также ответил на вопрос ребят, как вести себя в ситуации, если чувства не взаимны. «Не надо бояться, если действительно твое сердце любит, ты видишь, что это твоя родная душа, нужно не смотреть ни на что: ни на разные статусы, ни на то, что у тебя, может быть, нет денег или что красивый, некрасивый. Не оценивать себя никак, просто идти за песней своего сердца, добиваться любви ответной, отстаивать свои чувства, быть бесстрашным», - сказал актер.