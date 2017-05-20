Суд не принял претензий Маруани к московской полиции

Филипп Киркоров вздохнул с огромным облегчением. Завершено последнее судебное разбирательство с французским музыкантом Дидье Маруани. И к Киркорову никаких претензий.

Скандал между Киркоровым и Маруани был одним из самых громких звездных конфликтов прошлого года. Француз обвинил Филиппа Бедросовича в плагиате и потребовал компенсацию в размере 75,34 миллионов рублей. Киркоров же заподозрил артиста в попытке шантажа, в итоге Маруани со своим адвокатом был задержан полицией.

Позже Дидье и его юрист подали иск на сотрудников полиции. Но на днях Басманный суд Москвы прекратил производство по жалобе музыканта. «Производство по жалобе прекратить, так как действия, оспариваемые в жалобе, не входят в предмет оспаривания по статье 125 УПК РФ (обжалование действий или бездействия следствия - ИФ)», - говорится в решении судьи Артура Карпова.

«Московский суд окончательно послал подальше последнюю жалобу французика Маруани и его юриста. Может, им нравится, когда их... Ну в общем, вы поняли», – написал адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Киркорова. Филипп Бедросович тоже не удержался и написал: «Кто бы сомневался! Нечего разевать рот на чужое».

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Источник фото: Globallookpress.com