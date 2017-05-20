Дженнифер Лопес растит свою копию

Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) есть чем гордиться. И речь не только о популярности и внешности. Звезда растит двух очаровательных ребят, и похоже, скоро мы увидим «Джен№2» - дочь артистки Эмми поразительно похожа на маму.

На днях Лопес опубликовала совместную фотографию с девочкой и в комментарии добавила хештег: #happiestgirlsaretheprettiestgirls ("Счастливые девочки - красивые девочки"). Поклонники и светские обозреватели не скупились на комплименты, отмечая, что у Эмми наверняка большой потенциал.

Сама Дженнифер не раз подчеркивала, что появление детей она считает не данностью, но благословением. В феврале, в день рождения ребят артистка писала в соцсетях: «Не могу поверить, что 9 лет назад в этот день Бог одарил меня величайшим благословением в моей жизни... Наконец-то, он послал мне моих прекрасных близнецов, моих детей, мою любовь и мою жизнь в виде двух маленьких человеческих существ. Я сразу же почувствовала себя самой счастливой женщиной на Земле, защищенной и переполненной эмоциями. И эти чувства со мной каждый день с момента вашего рождения».

Ранее мы писали:

Дженнифер Лопес напомнила о сексуальности. Звезда предстала в нижнем белье.

Дженнифер Лопес похвасталась телом. Звезда тщательно следит за фигурой.

Источник фото: Globallookpress.com