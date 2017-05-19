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Victoria. 50+ оттенков счастья


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Компания Procter & Gamble запускает в России проект Victoria, посвященный новому поколению женщин старше 50 лет. Это уникальная платформа, представленная в виде журнала и веб-сайта, на которой представительницы аудитории старше 50+ смогут найти интересующие их материалы, советы, экспертные мнения и вдохновляющие примеры успешных женщин их возраста

Victoria. 50+ оттенков счастья

Подписчицы проекта Victoria www.victoria50.ru смогут узнавать о продуктовых новинках от компании P&G, участвовать в различных акциях и получать специальные предложения от брендов P&G, таких как Pantene, Fairy, Always, Ariel, Lenor, Oral-B, качеству которых доверяют женщины по всему миру.

Согласно исследованиям, проведенным компанией P&G, российские женщины в возрасте 50 лет более уверены в себе, чем когда-либо. Они гордятся своим возрастом, опытом и образом жизни,  это уверенные в своем выборе люди, которые живут яркой и насыщенной жизнью.

Светлана Зельдина, директор по маркетингу P&G Восточной Европы и Центральной Азии, отмечает: «Сегодня люди старше 50 лет – это активные и реализовавшиеся в жизни люди, готовые идти вперед, развиваться и уделять больше времени себе и своим потребностям. Наша компания не могла пройти мимо этой аудитории и не дать ей то лучшее, чем располагают ее бренды. Запуская программу Victoria, мы отвечаем на запросы наших потребительниц, предлагая не только наши замечательные продукты, но и яркие материалы, экспертные советы и вдохновляющие истории на страницах журнала и сайта».

Victoria. 50+ оттенков счастья

Проект отражает культурологические изменения в обществе и перемены в восприятии поколения 50+. Его задача – подчеркнуть и по достоинству оценить все преимущества нового поколения женщин в замечательном возрасте, показать им, что этим можно и нужно гордиться.

Публикуется на правах рекламы



0 Не нравится 0 Нравится 19.05.2017 Теги: женщины старше 50 успешные женщины

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