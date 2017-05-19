Наталия Орейро отмечает 40-летие

Поздравляем самого прекрасного «дикого ангела»! Сегодня популярная актриса Наталия Орейро (Natalia Oreiro) отмечает 40-летие. Она все так же прекрасна и полна энергии. Но самое главное - Наталия вовсе не переживает по поводу возраста.

У нее прекрасная карьера, чудесный сын, любящий и любимый муж. А не это ли счастье для женщины? Орейро чувствует себя вполне счастливой и вряд ли согласится поменять жизнь. И свой день рождения актриса считает настоящим праздником и вовсе не беспокоится о возрасте.

«Я люблю свой день рождения - это же мой праздник. Что касается внешности, то многие говорят, что я с годами только хорошею. Но я так не считаю. Чувствую, что у меня уже не та кожа, не то тело, нет той энергии, которая была лет десять назад. В то же время я стала мудрее и опытнее как женщина, как актриса. Поэтому я не люблю играть героинь, которые младше меня», — говорила артистка в одном из интервью.

И тем не менее феномен эйджизма Наталии знаком. И это ей очень не нравится. «Я считаю, что двойные стандарты — это зло. Женщинам не позволено стареть, а мужчин это как будто не касается. Мужчины почему-то могут быть с животом, а женщинам этого не прощают. Мужчины могут иметь и морщины, и густые волосы по всему телу, а женщины всю жизнь должны быть гладкими, как младенцы. Очень грустно наблюдать за тем, как женщины под давлением стереотипов ложатся под нож хирурга и в итоге становятся все одинаковые».

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