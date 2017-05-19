Калашникова подозревает мать Даны Борисовой в лицемерии

В шоу-бизнесе продолжают обсуждать семейный конфликт Даны Борисовой. Недавно мать ведущей пожаловалась на Максима Аксенова, отца своей внучки. По словам женщины, Аксенов не дает ей видеться с ребенком и намерен лишить Дану родительских прав. Борисова просит мать не вмешиваться. И теперь Дану поддержала актриса Анна Калашникова.

Сейчас Борисова проходит курс лечения в Таиланде, а тем временем ее мама Екатерина Ивановна начинает борьбу за внучку. По мнению Калашниковой, Аксенов ведет себя вполне достойно в сложившейся ситуации, а вот Екатерине Ивановне следовало бы успокоиться.

«Мне кажется, Екатерина Ивановна напрасно обвиняет Максима во всех бедах. Во-первых, Максим не бросил свою дочь в трудной ситуации, как делают многие отцы. Пусть он не всегда был рядом, но он помогал своей дочери словом и делом. А сейчас, когда Дана не может воспитывать девочку в силу обстоятельств, Аксенов забрал Полину к себе и полностью обеспечивает. Это благородно, а не подло. К сожалению, единицы в нашей стране поступают подобным образом. За что вы, Екатерина Ивановна, его порицаете? Во-вторых, Аксенов не крал ребенка и сейчас не отбирает его у Даны. Дана сама признала в эфире, что отдала ему Полину. Где тут конфликт? Мне кажется, сейчас Екатерина Ивановна должна думать о здоровье Даны и спокойствии внучки, а не вступать в новые дрязги с бывшим зятем. Кроме того, далеко не все пламенные монологи Екатерины Ивановны правдивы. Эта женщина — хорошая актриса, но факты — вещь упрямая», - сказала Калашникова в интервью «Комсомольской правде».

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