Елена Подкаминская беременна

Актриса Елена Подкаминская готовится к важному событию. Скоро артистка станет мамой во второй раз. Беременность Елена переносит прекрасно и в декрет планирует выйти как можно позже.

На днях Подкаминская рассказала в интервью OK! о том, что вторую беременность не скрывала, но в то же время старалась не выставлять интересное положение напоказ. По словам актрисы, она предпочитает не обсуждать личную жизнь и не давать лишних поводов для сплетен. Елена старается уберечь себя и близких людей от ненужных разговоров и слухов.

Имя отца малыша актриса также не сообщает. Несколько лет назад артистка пережила довольно скандальный развод с Александром Пляцевым и сейчас не торопится представлять нового избранника широкой публике. «Его совершенно не интересует публичность, и он против вторжения в наше личное пространство. Путать красную дорожку с семейной жизнью мы не планируем».

В отпуск Елена не торопится. «Что касается работы, конечно, счастливой возможности уйти в декрет и отключиться от дел у меня нет. Хотя ритм, безусловно, сейчас сбавлен. Поэтому вся надежда на крепкий тыл и поддержку родных и близких».

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