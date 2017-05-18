Собчак отмечает важную дату

В звездной семье Ксении Собчак и Максима Виторгана сегодня праздник. Малышу Платону исполнилось полгода, и гордая мама даже решила сообщить об этом в соцсетях. Публику же волнует, когда Ксения покажет сына?

«Сегодня ровно полгода моему счастью! Он растет так стремительно, что хочется запомнить все моменты», — написала Собчак в Insta.

Поклонники принялись поздравлять звезду, некоторые интересовались, когда же Ксения покажет лицо сына? Не обошлось и без едких выпадов. Некоторые отмечали, что Собчак не из тех родительниц, что проводят много времени с ребенком. Были и те, кто заметил: «Судя по образу жизни Ксении и её нелюбви к детям, наоборот, было бы странно видеть её все время с малышом».

Кстати, недавно звезда получила очередную внушительную порцию критики. Майские праздники Собчак с мужем провела, путешествуя по Китаю и Японии, затем отправилась на отдых в Турцию. Подобный образ жизни номада, по мнению публики, не очень подходит приличной матери. «Кукушка… Про сына, видимо, все забыли…», «А как же сынок?», «Завязывайте шататься, у вас малыш!!», «В материнство наигралась, теперь можно и гулять», — писали в соцсетях подписчики Собчак.

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