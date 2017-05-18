Седокова вернулась в студию

Продолжительный декретный отпуск - большая роскошь для звездных мам. Полина Гагарина, например, вернулась на работу через пару недель после родов. Анна Седокова продержалась чуть больше месяца. Сегодня Анна сообщила о возвращении в студию.

Седокова в прекрасной форме и полна энергии. «Мой любимый режим включён! Подъем в 7 утра, собрать малышей, собраться и в рабочий день. Миллион дел и планов, встречи, репетиции и подготовка к большому концерту! И такое счастье, что малыши со мной ))))) Я с ними создам в 1000000000 больше», — написала Анна.

Артистка опубликовала также несколько видеороликов, сделанных в студии. «И в эту минуту все встало на свои места. Невозможно удалить эту часть меня, как и невозможно жить без сильного чувства. И когда я пою, когда музыка во мне - мы вместе. А я полноценна», — подчеркивает исполнительница.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Май 17 2017 в 6:43 PDT

Напомним, третьего наследника певица родила 8 апреля в элитной клинике Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе. Недавно Анна взволновала поклонников намеком на расставание с любимым. «Я всегда уходила первая, не потому что не любила. Любила. Сильно. Просто понимала, что мы больше не счастливы вместе. И должны отпустить друг друга. Для того, чтобы остаться у него в сердце – нужно уйти», - писала артистка.

Ранее мы писали:

Анна Седокова: «Поменяю к чертям всю жизнь». Артистка настроилась на перемены.

Анна Седокова мечтает о необычной свадьбе. Но замуж пока не собирается.