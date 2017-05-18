Седокова вернулась в студию
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Продолжительный декретный отпуск - большая роскошь для звездных мам. Полина Гагарина, например, вернулась на работу через пару недель после родов. Анна Седокова продержалась чуть больше месяца. Сегодня Анна сообщила о возвращении в студию.
Седокова в прекрасной форме и полна энергии. «Мой любимый режим включён! Подъем в 7 утра, собрать малышей, собраться и в рабочий день. Миллион дел и планов, встречи, репетиции и подготовка к большому концерту! И такое счастье, что малыши со мной ))))) Я с ними создам в 1000000000 больше», — написала Анна.
Артистка опубликовала также несколько видеороликов, сделанных в студии. «И в эту минуту все встало на свои места. Невозможно удалить эту часть меня, как и невозможно жить без сильного чувства. И когда я пою, когда музыка во мне - мы вместе. А я полноценна», — подчеркивает исполнительница.
Напомним, третьего наследника певица родила 8 апреля в элитной клинике Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе. Недавно Анна взволновала поклонников намеком на расставание с любимым. «Я всегда уходила первая, не потому что не любила. Любила. Сильно. Просто понимала, что мы больше не счастливы вместе. И должны отпустить друг друга. Для того, чтобы остаться у него в сердце – нужно уйти», - писала артистка.
Ранее мы писали:Анна Седокова готова к третьему браку? Артистка намекнула на скорую свадьбу.
Анна Седокова: «Поменяю к чертям всю жизнь». Артистка настроилась на перемены.
Анна Седокова мечтает о необычной свадьбе. Но замуж пока не собирается.
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Обсуждение 9
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lanaМне тоже Анна Седокова по душе, красивая артистка и певица
19.05.17 07:59
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ПрелестьОчень красивый голос. Слушаю её старые клипы. Очень приятный голос.
18.05.17 21:53
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ОльгаНе побоюсь спросить, неужели папаша не может обеспечить полноценный декрет? А уж потом, с новыми силами и внешностью создать "суперхитна") Сейчас как-то жалко ее, выдавливает из себя это сердце в бинтах...
18.05.17 18:25
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50/50ну да, её мужчины не уходили, но ходили к другим женщинам и толкали Анну к разрыву) прямо судьба...или всё же характер?))) певица она весьма условная, но понтов на оперную хватит))
18.05.17 17:08
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Надямне понравилась песня и исполнение тоже. Седокова ,на мой взгляд, неплохая певица , ну а если сравнить с бузовой ,то вообще крутая )))
18.05.17 17:03
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Ну нет в Америке "элитных" клиник . Есть частные и есть городские. Приём родов - везде дорого, даже в городской больнице, потому что мамочке и ребёнку после родов предоставляют отдельную комнату.
18.05.17 16:39
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Marana VilniusНе думала, что она настолько без голоса.
18.05.17 14:36