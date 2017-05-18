С кем будет жить дочь Даны Борисовой?

Дана Борисова переживает сложный момент. Девушка лечится от наркозависимости, недавно появились слухи о том, что ведущую могут лишить родительских прав. Но не все так плохо.

На днях мать Даны Екатерина Ивановна обратилась к Андрею Малахову с жалобой на то, что не может увидеться с внучкой. По словам дамы, отец Максим Аксенов забрал 10-летнюю Полину в марте и с тех пор она не может с ней пообщаться. Кроме того, женщина выяснила, что Аксенов намерен через суд лишить Дану родительских прав.

Однако мужчина сплетни опроверг. «Я не собираюсь лишать Дану родительских прав и общения с Полиной. Если Дана была бы в Москве или на связи, никакого шоу не было бы, мы еще зимой договорились с ней о проживании Полины со мной. Сейчас же мы вынуждены обратиться в высшие инстанции», — цитирует Аксенова Starhit.

Сама Борисова ранее обратилась к матери с убедительной просьбой не вмешиваться и дать ей возможность самой разобраться в ситуации. В ходе телемоста (сейчас ведущая проходит курс реабилитации в Таиланде) Дана посетовала, что ее дочери приходится сложно. «Ей действительно досталась непростая мама с непростой судьбой – известная личность, к которой приковано внимание, которую не оставляют в покое. И всегда я винила себя за это, я всегда старалась ограничить свою дочь от этого, защитить. Я просто действительно ее люблю. Я не буду, как моя мама, страдать созависимостью».

«Я просто действительно ее люблю. Я не буду, как моя мама, страдать созависимостью».

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