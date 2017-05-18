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Беллуччи и Котийяр показали элегантность в Каннах


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На Ривьере начался самый интересный киносмотр года. И на этот раз ведущей церемонии открытия выступала самая роскошная кинодива современности. Моника Беллуччи (Monica Bellucci) впервые встречала гостей Канн и сделала это элегантно и артистично.

  • Моника Беллуччи
  • Марион Котийяр
  • Марион Котийяр и Шарлотта Генсбур
  • Марион Котийяр
 
 
 

На фотоколле Моника появилась в стильном черном комбинезоне. Выглядела дива очень интересно, модные критики образ актрисы единодушно одобрили. Также прекрасно выглядели актрисы Марион Котийяр (Marion Cotillard) и Шарлотта Генсбур (Charlotte Gainsbourg). Марион и Шарлотта представляли в Каннах картину «Призраки Исмаэля», компанию им на красной дорожке составил Луи Гаррель (Louis Garrel).

С радостью приняли участие в фотоколле члены жюри. Председателем жюри в этом году стал испанский кинематографист Педро Альмодовар (Pedro Almodovar), компанию ему составляют голливудские звезды Уилл Смит (Will Smith) и Джессика Честейн (Jessica Chastain), а также знаменитый итальянский режиссер Паоло Соррентино (Paolo Sorrentino).

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 18.05.2017 Теги: каннский кинофестиваль

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