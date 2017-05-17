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Галкин похвастался стильной фотосессией наследников


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Гарри и Лиза Галкины - самые обсуждаемые звездные дети России. Что в принципе совершенно неудивительно. И надо отметить, у ребят неплохие данные. Мальчик и девочка очень фотогеничны, что в очередной раз показал их гордый папа.

 

Максим Галкин опубликовал в соцсетях несколько фотографий детей. «Я ему говорю: "Гарри, ну встань рядом с Лизой!" Встал. Я ему: "Ну улыбнись!" Улыбнулся», - написал шоумен.

 

На снимках Лиза и Гарри выглядят очень стильно. Поклонники восхищены: «Очаровательные дети!!!», «Бомбические детки!», «Самые красивые дети! Гарри в папу пошел», «Возраст лидеров, они прелесть», «У Лизы улыбка Аллы Борисовны», «Класс!!! Гарри - копия папы, а Лизонька - копия мамы! Обнимайте их! Они чудесные!»

Тем временем СМИ рапортуют, что Алла Борисовна уже начала подготовку к летним каникулам. В следующем месяце Примадонна с детьми отправится в Юрмалу. В прошлом году, будучи в Прибалтике, дива жила на роскошной вилле «Марта», расположенной неподалеку от дома Лаймы Вайкуле. По некоторым данным, в этом году Алла Борисовна будет жить в тех же апартаментах. Стоимость аренды «Марты» составляет 100 тысяч евро, но дива договорилась о приличной скидке.

Ранее мы писали:

Как Примадонна воспитывает детей. Бывшая няня Пугачевой рассказала, как растут двойняшки.​

Дети Пугачевой растут вундеркиндами. Гарри и Елизавета музицируют и осваивают французский.​

Пугачева похвасталась успехами сына. Маленький Гарри активно познает мир. 



0 Не нравится 0 Нравится 17.05.2017 Теги: Максим Галкин

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