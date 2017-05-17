Дану Борисову могут лишить родительских прав

Дана Борисова переживает серьезнейший кризис. И нам остается только пожелать ей силы, чтобы разобраться со всеми проблемами. Пока Дана пытается справиться с наркозависимостью, отец ее дочери Максим Аксенов намерен лишить ведущую родительских прав.

О новой проблеме Даны рассказала ее мать Екатерина Ивановна в очередном выпуске шоу «Пусть говорят». По словам женщины, она давно не видела внучку и Аксенов заявил ей, что вопрос о месте жительства 10-летней Полины будет решать суд.

В свою очередь адвокат Аксенова сообщил, что в гимназии Полины преподаватели обратили внимание мужчины на то, что, живя с Даной, девочка приходила на уроки в неопрятном виде и не завтракавшей. Сейчас с ребенком все в порядке.

Андрей Малахов связался с Даной. Борисова, которая проходит курс реабилитации, полагает, что ей удастся вернуть дочь по возвращении в Москву. «Я всегда жила ради дочери, я буду делать все только ради Полины. Ради дочки я сделаю все. Я просто приду в школу и скажу: "Доченька, пошли со мной", и она пойдет».

При этом Дана попросила мать не вмешиваться. «Я разберусь сама с отцом ребенка. Мы общаемся, мы разговариваем, я позвоню, и мы решим это все, главное, чтобы я была здорова, выздоровела, была интересна своей дочери и могла ей что-то предложить».

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