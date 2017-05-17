Только недавно она говорила, что вполне привыкла к одиночеству. И ей так даже нравится. Но теперь Ольга Бузова ищет пару. Нет, не в загс. Накануне Бузова блеснула на звездной пре-пати церемонии вручения наград "Муз-ТВ".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 16 2017 в 1:39 PDT

До торжества осталось менее месяца, и Ольга, как и остальные звезды, начинает активную подготовку. На вечеринке Бузова исполнила два своих хита «Привыкаю» и «Под звуки поцелуев» и официально объявила о том, что находится в поиске интересного молодого мужчины.

«Я привыкла уже просыпаться одна. И хочу отвыкнуть! И сейчас у меня есть свободная вакансия, чтобы составить мне компанию на красной дорожке премии. Но у меня есть одно важное условие - знать слова всех моих песен! Ну что, кто готов держать меня за руку, когда мне будут вручать премию "Муз-ТВ"? Кто хочет просыпаться под звуки поцелуев, пока смерть не разлучит нас? Что вы все стоите?» — сказала Ольга.

Напомним, Бузова старательно работает над музыкальной карьерой и на данный момент представила четыре композиции. Девушка претендует на премию "Муз-ТВ" в номинации «Прорыв года», и недавно комплимент Ольге сделал сам Киркоров. «Мы с Филиппом недавно пересеклись на одном мероприятии. Он меня приобнял и сказал: «Что ты творишь?! Ты — богиня, невероятная, большая молодец». Вот это дорогого стоит. Если бы такой человек, как Филипп, меня критиковал, то я бы расстроилась. Пока некрасиво высказываются люди, мнение которых для меня мало значит», - хвасталась девушка.

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