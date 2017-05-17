Бузова ищет пару
1 0
Только недавно она говорила, что вполне привыкла к одиночеству. И ей так даже нравится. Но теперь Ольга Бузова ищет пару. Нет, не в загс. Накануне Бузова блеснула на звездной пре-пати церемонии вручения наград "Муз-ТВ".
До торжества осталось менее месяца, и Ольга, как и остальные звезды, начинает активную подготовку. На вечеринке Бузова исполнила два своих хита «Привыкаю» и «Под звуки поцелуев» и официально объявила о том, что находится в поиске интересного молодого мужчины.
«Я привыкла уже просыпаться одна. И хочу отвыкнуть! И сейчас у меня есть свободная вакансия, чтобы составить мне компанию на красной дорожке премии. Но у меня есть одно важное условие - знать слова всех моих песен! Ну что, кто готов держать меня за руку, когда мне будут вручать премию "Муз-ТВ"? Кто хочет просыпаться под звуки поцелуев, пока смерть не разлучит нас? Что вы все стоите?» — сказала Ольга.
Напомним, Бузова старательно работает над музыкальной карьерой и на данный момент представила четыре композиции. Девушка претендует на премию "Муз-ТВ" в номинации «Прорыв года», и недавно комплимент Ольге сделал сам Киркоров. «Мы с Филиппом недавно пересеклись на одном мероприятии. Он меня приобнял и сказал: «Что ты творишь?! Ты — богиня, невероятная, большая молодец». Вот это дорогого стоит. Если бы такой человек, как Филипп, меня критиковал, то я бы расстроилась. Пока некрасиво высказываются люди, мнение которых для меня мало значит», - хвасталась девушка.
Ранее мы писали:
Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».
Бузова совершила «Прорыв года». Ведущая получила почетную награду.Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию.
Читайте также
Обсуждение 5
-
ОльгаСкоро выйдет очередной хит "я отвыкаю просыпаться одна".
17.05.17 20:55
-
СимаЛицо мужское на этом фото. И вообще она никакая во всем и всегда, какая то не интересная ни с какой стороны. Удивительно, что ей удается столько внимания к себе привлечь и быть на плаву. В ее случае это титанический труд, потому что предложить совсем нечего.
17.05.17 18:10
-
ОлОна тут нижней частью лица похожа на Шуру
17.05.17 16:35
-
ЛотоssОсспидя, какая ж дура, прости господи. Что она несёт? Привыкла- хочу отвыкнуть - условие дебильнейшее какое-то... Фуууу
17.05.17 15:46