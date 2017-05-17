Брэд Питт стал похож на дедушку

Даже если ты Брэд Питт (Brad Pitt), к выбору одежды следует относиться серьезно. Иначе засмеют. Светские обозреватели именно этим сейчас и занимаются - судачат о нелепом костюме актера, который дважды был назван самым сексуальным мужчиной.

Публикация от PerezHilton.com (@perezhilton) Май 16 2017 в 10:42 PDT

Накануне Питт был замечен в Нью-Йорке в странном костюме. Мешковатые брюки, рубашка не по размеру, слишком просторный пиджак. «Новый образ Брэда! Дедушкин шик», - язвит светский обозреватель Перец Хилтон.

Публикация от www.okmagazine.ru (@okmagazine_ru) Май 16 2017 в 12:37 PDT

«Кажется, он купил первое, что попалось под руку. Без примерки. И не раздумывая. Полагаю, развод стал очень сильным ударом для Питта», - отметила стилист Хоса Родригес в интервью Daily News. Некоторые обозреватели также предположили, что, пережив разрыв с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie), актер решил заодно расстаться и со своим стилистом.

Кстати, на днях Брэд рассказал в интервью, что научился достаточно философски относиться к жизни. Он уточнил, что он не склонен впадать в депрессию. «У меня нет суицидального настроя или что-то вроде того. В мире все еще много красоты и много любви. Да, много любви. И это правильно. Это жизнь. У меня нет секретов. Мне нечего скрывать. Все мы люди, и я думаю, что различные состояния человека - это очень интересно. И если мы не будем говорить об этом, мы не станем лучше».

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