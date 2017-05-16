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Представлен трейлер картины «Нелюбовь»


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Андрей Звягинцев к кинофестивалю в Каннах готов. Накануне был представлен трейлер нового фильма режиссера «Нелюбовь». «Нелюбовь» включена в конкурсную программу Канн.

В центре сюжета ленты - сложный развод. И больше всех страдает 12-летний мальчик. В ходе очередного громкого скандала между родителями ребенок исчезает.

«"Нелюбовь" — это глубокое исследование человеческой природы, человеческого удела и, конечно, нравственного состояния общества. И все это скрывается за частной историей одной московской семьи, переживающей мучительный развод», — рассказал изданию Meduza продюсер Александр Роднянский.

«Андрей Звягинцев очень не любит трейлеры своих фильмов. Он понимает, что они необходимы, но не может побороть антипатию к броскому и поверхностному способу привлечения внимания аудитории. Ведь максимум того, о чем трейлер может рассказать зрителю, — это фабула, место и время действия. А этого для фильмов Звягинцева явно недостаточно».

В комментариях к трейлеру разгорелась бурная дискуссия. Многие считают, что Звягинцев выставляет российскую действительность в слишком мрачном свете. Другие восхищаются талантом кинематографиста.

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    Рисунок
    Новый фильм Звягинцева

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0 Не нравится 0 Нравится 16.05.2017 Теги: трейлер Канны

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