Боня мечтает о большой семье

Виктории Боне грех жаловаться на жизнь. Девушка считается одной из главных звезд российского Instagram, вполне успешна как модель, работает над актерской карьерой. Но как призналась Виктория, ее самая главная мечта - не миллионные контракты на рекламу и даже не «Оскар».

Боня мечтает о большой дружной семье. К сожалению, Алекс Смерфит в этом Викторию не поддерживал, и в итоге звезда решила, что лучше будет расстаться. «В какой-то момент мы поняли, что идем в разных направлениях. Я мечтаю о большой семье, хочу и второго, и третьего ребенка. Одной из причин расставания стало нежелание Алекса сейчас иметь еще детей. Его главный приоритет на данный момент – реализовать себя в карьере. А для меня важно реализовать себя как мать. Мы с Алексом по-человечески очень друг друга любим, но этого недостаточно», — рассказала Боня в интервью Hello.

По словам звезды, она очень признательна Смерфиту. «Я счастлива, что он оказался тем мужчиной, который способен достойно отпустить».

Сейчас в жизни Виктории есть достойный мужчина. Но пока девушка предпочитает не обсуждать новые отношения.

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