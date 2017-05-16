 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Боня мечтает о большой семье


0 0

Виктории Боне грех жаловаться на жизнь. Девушка считается одной из главных звезд российского Instagram, вполне успешна как модель, работает над актерской карьерой. Но как призналась Виктория, ее самая главная мечта - не миллионные контракты на рекламу и даже не «Оскар».

Боня мечтает о большой дружной семье. К сожалению, Алекс Смерфит в этом Викторию не поддерживал, и в итоге звезда решила, что лучше будет расстаться. «В какой-то момент мы поняли, что идем в разных направлениях. Я мечтаю о большой семье, хочу и второго, и третьего ребенка. Одной из причин расставания стало нежелание Алекса сейчас иметь еще детей. Его главный приоритет на данный момент – реализовать себя в карьере. А для меня важно реализовать себя как мать. Мы с Алексом по-человечески очень друг друга любим, но этого недостаточно», — рассказала Боня в интервью Hello.

По словам звезды, она очень признательна Смерфиту. «Я счастлива, что он оказался тем мужчиной, который способен достойно отпустить».

Сейчас в жизни Виктории есть достойный мужчина. Но пока девушка предпочитает не обсуждать новые отношения.

Ранее мы писали: 

Боня объяснила нудизм на пляже. Звезда прокомментировала компрометирующие фото.

Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.​

Кушанашвили прокомментировал разрыв Бони. По мнению шоумена, звезду не хватило на семью.


0 Не нравится 0 Нравится 16.05.2017 Теги: виктория боня

Читайте также

 

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору