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Пэрис Джексон ратует за наготу


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Пэрис Джексон (Paris Jackson) старательно строит карьеру модели и пробует себя как актриса. И похоже, у девушки не должно возникнуть проблем с обнажением перед камерой. Пэрис нравится разгуливать нагишом, и она уверена, что нудизм - своеобразный способ подзарядки энергией.

На днях Пэрис опубликовала в Insta довольно откровенный снимок. В ответ на критику девушка заявила, что нагота для нее способ самовыражения. Она напомнила, что в основе движения нудистов - стремление быть свободнее, быть ближе к природе.

«Это на самом деле очень красиво, и не стоит сводить всё к сексуальности, как это делают многие голливудские звезды и СМИ. Дело не только в том, что ваше тело — это храм и оно должно почитаться таким, какое оно есть, но и в том, что это часть феминизма — иметь возможность самовыражаться так, как вам самим хочется, будь это консерватизм и несколько слоев одежды или демонстрация наготы», - пишет девушка.

Она добавила, что существует много способов зарядиться энергией от природы. Любимый способ Пэрис - ходить босиком по земле и наслаждаться солнечными ваннами. «У всех есть свои мнения и убеждения. Мы не всегда соглашаемся друг с другом, и это нормально. Но с другой стороны, все мы люди, и умение принимать вещи, которые делают другие, помогает нам быть людьми и чувствовать связь друг с другом. Чем же это плохо?»

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0 Не нравится 0 Нравится 15.05.2017 Теги: Пэрис Джексон

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