Пэрис Джексон ратует за наготу
0 0
Пэрис Джексон (Paris Jackson) старательно строит карьеру модели и пробует себя как актриса. И похоже, у девушки не должно возникнуть проблем с обнажением перед камерой. Пэрис нравится разгуливать нагишом, и она уверена, что нудизм - своеобразный способ подзарядки энергией.
На днях Пэрис опубликовала в Insta довольно откровенный снимок. В ответ на критику девушка заявила, что нагота для нее способ самовыражения. Она напомнила, что в основе движения нудистов - стремление быть свободнее, быть ближе к природе.
«Это на самом деле очень красиво, и не стоит сводить всё к сексуальности, как это делают многие голливудские звезды и СМИ. Дело не только в том, что ваше тело — это храм и оно должно почитаться таким, какое оно есть, но и в том, что это часть феминизма — иметь возможность самовыражаться так, как вам самим хочется, будь это консерватизм и несколько слоев одежды или демонстрация наготы», - пишет девушка.
Она добавила, что существует много способов зарядиться энергией от природы. Любимый способ Пэрис - ходить босиком по земле и наслаждаться солнечными ваннами. «У всех есть свои мнения и убеждения. Мы не всегда соглашаемся друг с другом, и это нормально. Но с другой стороны, все мы люди, и умение принимать вещи, которые делают другие, помогает нам быть людьми и чувствовать связь друг с другом. Чем же это плохо?»
Ранее мы писали:Пэрис Джексон превращается в гламурную диву. Девушке предложили сняться в кино и парочке рекламных кампаний.
Пэрис Джексон пыталась покончить с собой. Девушка тяжело переносит потерю отца.
Дети в секрете. Некоторые сильные мира сего и звезды прилагают все усилия, чтобы спрятать от внимания публики самое дорогое — своих детей.
Читайте также
-
Новости | 27.04.2017
-
Новости | 14.03.2017
-
Новости | 25.01.2017
-
Планетарий | 24.01.2017