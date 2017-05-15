Пэрис Джексон ратует за наготу

Пэрис Джексон (Paris Jackson) старательно строит карьеру модели и пробует себя как актриса. И похоже, у девушки не должно возникнуть проблем с обнажением перед камерой. Пэрис нравится разгуливать нагишом, и она уверена, что нудизм - своеобразный способ подзарядки энергией.

Публикация от Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) Май 12 2017 в 6:13 PDT

На днях Пэрис опубликовала в Insta довольно откровенный снимок. В ответ на критику девушка заявила, что нагота для нее способ самовыражения. Она напомнила, что в основе движения нудистов - стремление быть свободнее, быть ближе к природе.

«Это на самом деле очень красиво, и не стоит сводить всё к сексуальности, как это делают многие голливудские звезды и СМИ. Дело не только в том, что ваше тело — это храм и оно должно почитаться таким, какое оно есть, но и в том, что это часть феминизма — иметь возможность самовыражаться так, как вам самим хочется, будь это консерватизм и несколько слоев одежды или демонстрация наготы», - пишет девушка.

Она добавила, что существует много способов зарядиться энергией от природы. Любимый способ Пэрис - ходить босиком по земле и наслаждаться солнечными ваннами. «У всех есть свои мнения и убеждения. Мы не всегда соглашаемся друг с другом, и это нормально. Но с другой стороны, все мы люди, и умение принимать вещи, которые делают другие, помогает нам быть людьми и чувствовать связь друг с другом. Чем же это плохо?»

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