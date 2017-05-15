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Бузова снимает новый клип


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Ольга Бузова поражает энергичностью и упорством. Девушка настолько увлеклась своей музыкальной карьерой, что снимает один клип за другим. И на днях объявила о съемках особенного видео.

Только недавно Бузова представила видео на песню «Люди не верили», а теперь выясняется, что параллельно шла подготовка к съемкам другого видео. «Мы готовились к съемкам клипа на мою новую песню месяц. Хореография, костюмы, стиль, декорации, режиссура, сценарий... все это отняло очень много сил и времени... но я уверена, что это стоит того, — написала Бузова в Insta. — У меня нет проходящих историй, я не хочу делать клип ради клипа или просто выпускать песню. Каждая история особенная для меня, каждую я проживаю. Мне хочется вам показывать качественный продукт, хочется вас удивлять и никогда не разочаровывать. Вам интересно, что я готовлю для Вас?»

Напомним, в апреле артистка установила рекорд. «Я стала первым российским артистом за всю историю, чьи треки подряд (пока что все четыре: #подзвукипоцелуев, #привыкаю, #людиневерили, #улететь) попадали на первое место этого чарта в первый же час после появления. А песня «Улететь» и вовсе благодаря вашей безграничной поддержке попала на первое место за 15 минут после появления», — хвасталась звезда.

Ранее мы писали:  

Ургант предложил Бузовой покорить Запад. Шоумен оценил музыкальные успехи ведущей.

Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».​

Бузова совершила «Прорыв года».  Ведущая получила почетную награду.



1 Не нравится 1 Нравится 15.05.2017 Теги: Ольга Бузова

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