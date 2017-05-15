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Боня не хочет слышать о Собчак


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Виктория Боня сейчас работает над карьерой в кино и всерьез подумывает о Голливуде. И надо отдать должное - Боня девушка довольно целеустремленная и упорная. Но не все признают успехи Виктории. В свое время над девушкой нередко подтрунивала Ксения Собчак, и Боня никак не может забыть об этом.

На днях Виктория провела очередной прямой эфир в Insta и в ответ на расспросы поклонников об отношениях с Собчак довольно резко заявила: «Собчак для меня не существует. Этого человека для меня больше нет».

По мнению Бони, несколько лет назад Ксения устроила ей травлю. Собчак высмеяла наряд, в котором Виктория появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, через некоторое время Боню не пустили на модный показ Ulyana Sergeenko. «Ульяна хотела пригласить меня на свой показ, нарядить в свою одежду, но Собчак сказала: "Ни в коем случае"», — пояснила Виктория.

Впрочем, директор бренда Фрол Буримский ранее заявил, что Боня «не клиент Ulyana Sergeenko». «Сами мы зовем только гостей определенного уровня: селебрити, лучшую прессу, у нас очень много клиентов голубых кровей. Разумеется, в этом плане мы очень строги. Ulyana Sergeenko — кутюрный дом, естественно, на нем не может быть Виктории Бони, хотя бы потому, что она носит подделки наших платьев. <...>. У нас с ней разное позиционирование — мы вообще не имеем отношения к русскому шоу-бизнесу и хотели бы совершенно на другом уровне представлять нашу страну».

Ранее мы писали: 

Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.​

Кушанашвили прокомментировал разрыв Бони. По мнению шоумена, звезду не хватило на семью.

Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.​



0 Не нравится 2 Нравится 15.05.2017 Теги: виктория боня

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