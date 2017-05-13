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Стоцкая назвала дочь в честь бабушки


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Анастасия Стоцкая на днях вернулась домой из роддома. 7 мая артистка родила дочь, и сейчас вся семья звезды с энтузиазмом нянчится с малышкой. А Анастасия тем временем уже думает о возвращении к работе.

На днях Стоцкая рассказала изданию Hello! о малышке и о своих планах. По словам артистки, девочка появилась на свет, как и планировалось, рожала певица сама. Малышку назвали Верой.

На кого похожа девочка? «На всех сразу. Старший сын Саша, когда родился, был очень похож на дедушку - моего папу Александра Дмитриевича. Это было понятно, даже когда мы впервые увидели его на УЗИ. Муж посмотрел тогда и сразу сказал: Александр Дмитриевич! А дочь на УЗИ ни разу не показывала лицо, поэтому я очень ждала встречи с ней. Сейчас она похожа и на мужа, и на дедушку, и на мою маму, носик у нее мой. И на Сашеньку тоже. Он сам заметил: "Мама, почему она на меня так похожа?" Ну и на прабабушку, мою бабушку Веру, которой уже нет в живых».

Стоцкая в прекрасном здравии и настроении и подумывает об отказе от декретного отпуска. «Я хорошо себя чувствую и готова работать. Мне уже все знакомо, я не впервые стала мамой, так что в этот раз немного проще. Есть, конечно, сложности. Ночью, например, я остаюсь с детьми одна, няня не живет с нами. Но Саша уже взрослый и, как я уже говорила, даже помогает мне. Так что, я думаю, справимся».

Ранее мы писали:

Анастасия Стоцкая: «В России не привыкли к правилам». Артистка поскандалила с активистами движения «СтопХам». 

Анастасия Стоцкая не любит говорить о личном. Певица считает излишнюю откровенность вульгарной. 

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2 Не нравится 0 Нравится 13.05.2017 Теги: Анастасия Стоцкая

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