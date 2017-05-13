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Моника Беллуччи рассказала о силе Канн


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Моника Беллуччи (Monica Bellucci) к кинофестивалю в Каннах готова. В этом году звезда выступит в роли ведущей церемонии открытия, и для Моники это очень лестно. В преддверии начала кинофорума Беллуччи активно общается с прессой, стала звездой специальной фотосессии Эллен фон Унверт (Ellen von Unwerth) для журнала Madame Figaro и порассуждала о том, какое влияние имеет кинофорум.

 
 
 

Madame Figaro опубликовал интервью Беллуччи с директором Каннского фестиваля Тьерри Фремо (Thierry Frémaux). В беседе Моника заметила, что, по ее мнению, многие художественные фильмы не оказали бы столь серьезного влияния на культуру, не будь они представлены в Каннах.

«Это и "Чудеса" Аличе Рорвахер, и "Необратимость" Гаспара Ноэ, в которой я сыграла. Прошло десять лет, но я до сих пор встречаюсь со студентами, тщательно изучающими "Необратимость". Благодаря вам фильм стал культовым», — сказала актриса.

«Нет, сам по себе этот фильм стал вехой в кинематографе. Наша задача: провести отбор картин для конкурса. Это не как в соцсетях, мы не ставим "лайки" или "дизлайки". Нам важно решить: показывать или не показывать фильм? А этот выбор - достаточно серьезный и увлекательный процесс», — ответил Фремо.

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0 Не нравится 1 Нравится 13.05.2017 Теги: Моника Беллуччи

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