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Самбурская предлагает создать «Бузограм»


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Настасья Самбурская и Ольга Бузова - весьма успешные девушки. Высокие рейтинги популярности, миллионы подписчиков в соцсетях. Казалось бы, им нечего делить, но время от времени девушки не отказывают себе в удовольствии поиронизировать друг над другом.

В прошлом году Самбурская считалась королевой российского Insta. У девушки было более 8 миллионов подписчиков. Однако в начале нынешнего года Ольга Бузова сумела обойти актрису.

На днях Настасья побывала на шоу «Вечерний Ургант», и Иван не удержался и поинтересовался, какие эмоции испытала актриса, узнав об Insta-рекорде Бузовой?

«Траур трехдневный был, до сих пор иногда плачу, просыпаюсь в холодном поту – как же так получилось-то, Оль. Нам становится тесно в одном «Инстаграме», это понятно», — заявила Самбурская. И обратилась к Ольге с предложением создать собственную соцсеть - «Бузограм».

Напомним, пару месяцев назад девушки довольно жестко высказались по поводу вокальных данных друг друга. «Ой, развели тут демагогию: Бузова лучше поёт, Самбурская лучше поёт! Бузову на "Евровидение", Самбурскую! Да мы обе плохо поем, я хоть и вживую, потому что только таким образом получаю удовольствие от нахождения на сцене, так лажаю через раз», - язвила актриса.

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0 Не нравится 0 Нравится 12.05.2017 Теги: Настасья Самбурская

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