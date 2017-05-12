Пластический хирург оценил внешность Примадонны

В апреле Алла Пугачева отметила 68-летие. Цифра вполне солидная, но Примадонна не обращает на это внимания. Зато поклонники отмечают, что за последние пару лет дива все хорошеет и хорошеет. И гадают, в чем же секрет омоложения Аллы Борисовны.

Пугачева сейчас может похвастаться не только стройной фигурой, но гладкой и свежей кожей лица. При этом вовсе непохоже, чтобы дива увлекалась ботоксом и подтяжками.

По мнению пластического хирурга Ильи Кислякова, в свое время звезда наверняка решилась на несколько операций, в том числе блефаропластику и подтяжку лица. «Вероятно, Алла Борисовна перенесла круговую подтяжку лица, включающую подтяжку шейно-подбородочной зоны – платизмопластику, и один из вариантов так называемого "SMAS-лифтинга", заключающегося в иссечении избытков кожи (ритидэктомии) и, собственно, подтяжке мышечно-апоневротического слоя. После этой операции также остаются характерные следы в виде малозаметных рубцов впереди и позади ушной раковины, довольно часто – в виде вытянутой мочки, что удачно скрывается прической. Зато лицо приобретает более молодой, подтянутый вид, пропадают брыли, второй подбородок», - цитирует Dni.ru профи.

Кисляков подчеркнул, что пластика - пластикой, но гораздо больше важны внутренняя энергия и настрой. «Хочется отметить, что Алла Борисовна прекрасно выглядит в свои годы и многократно доказывает всем, что возраст красоте – не помеха. Она словно повернула время вспять, и в этом заслуга не только специалистов красоты. Правильное питание, умеренные физические нагрузки и, конечно же, любовь преображают королеву эстрады. Вот что она однажды сказала о своем преображении: "Да, делала операции. Но это не главное. Очень важно еще и состояние души. Когда хорошее настроение – и выглядишь лучше, и никакие морщинки не огорчают тебя. Особенно когда рядом с тобой мужчина, который говорит: да я тебя люблю такую, какая ты есть, и буду любить тебя и дальше. Тогда ничего не страшно».

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