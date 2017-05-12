Джоли и Питт задумались о воссоединении

Их разрыв был одним из самых обсуждаемых разрывов прошлого года. Мы было уже привыкли к тому, что Анджелина Джоли (Angelina Jolie) и Брэд Питт (Brad Pitt) больше не вместе, что скоро завершат оформление развода. Но, как это бывает в жизни, до точки в бракоразводном процессе может и не дойти.

Питт и Джоли пытаются наладить отношения и всерьез подумывают о воссоединении. По слухам, актеры в последнее время часто видятся и беседуют по душам. Правда, обсуждать возможное воссоединение семьи с детьми звезды не спешат.

«Брэд и Энджи сейчас поддерживают обновленные отношения в секрете, потому что они не хотят смущать детей, - рассказал некий инсайдер Hollywood Life. - Когда Брэд бросил пить, он стал более достойным отцом. Совершенно очевидно, как сильно Брэд все еще любит Анджелину, а она все еще любит его. Она видит усилия, которые он прикладывает».

Напомним, на прошлой неделе Питт устроил сенсацию. В журнале GQ появилось откровенное интервью звезды о разводе и борьбе с алкоголизмом.

Кстати, актер подчеркнул, что постарался отпустить ситуацию. «Первым желанием было удержать эти отношения. Но затем на ум приходит избитая фраза: "Если ты любишь кого-то, ты должен ценить его свободу". Теперь я в полной мере понимаю, что это значит, прочувствовал на себе. Нужно любить без права собственности».

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Источник фото: Globallookpress.com