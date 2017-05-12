Белоруссия вышла в финал «Евровидения»

В Киеве завершился второй полуфинал «Евровидения». И как отмечают музыкальные обозреватели, шоу было достаточно колоритным. Зрители услышали йодль, песню на белорусском языке, а одна из участниц получила предложение руки и сердца от жениха.

По итогам второго полуфинала в финал конкурса вышли: Белоруссия (Naviband), Хорватия (Жак Хоудек), Израиль (Имри Зив), Румыния (Илинка и Алекс Флоря), Норвегия (JOWST и Александер Вальманн), Венгрия (Йоци Папаи), Дания (Аня Ниссен), Нидерланды (O'G3NE), Австрия (Натан Трент), а также один из фаворитов букмекеров - болгарский певец Кристиан Костов.

Костов занимает третье место в числе претендентов на победу после итальянца Франческо Габбани и португальца Сальвадора Собрала. Кристиан родился в Москве и начал строить карьеру в музыке с выступления в российском песенном конкурсе «Голос.Дети» в 2014 году, в котором он дошел до финала под руководством Димы Билана.

Довольно ярким был номер представительницы Македонии. Певица Яна Бурческа исполнила композицию Dance Alone, а во время подсчета голосов получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного.

Несколько артистов выступили с композициями на родном языке: венгр Йоци Папай пел на венгерском и цыганском, а белорусский дуэт Naviband исполнил композицию «Гісторыю майго жыцця». Публика была в восторге.

Финал «Евровидения-2017» состоится 13 мая.

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Источник фото: Globallookpress.com