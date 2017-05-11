Гагарина вернулась на сцену

Полина Гагарина решила стать супермамой. Несколько недель назад артистка родила дочь, но долго в декрете не задержалась. На днях певица вернулась на сцену.

Материнские обязанности не мешают Полине продолжать карьеру. Недавно исполнительница выступила в одном из клубов, на корпоративе. «С первым концертом нас, с открытием сезона! Ура! Сцена, я скучала!» — написала Гагарина в соцсетях.

Публикация от Sasha 🌸🌿✨ (@sasha_beckham) Май 10 2017 в 12:06 PDT

В отличие от большинства своих коллег певица не слишком переживает за изменения фигуры. Полина настроена оптимистично и полагает, что сможет достаточно быстро вернуть форму. «За время беременности я набрала много! Сколько? Я не знаю, так как не взвешивалась с января месяца! – поделилась с поклонниками Гагарина. - Почему? Я боялась! Боялась, что увижу ту же цифру, что и в первую свою беременность, а она была значительной. Поэтому фото с плоским животом и идеальными формами через неделю после родов похвастаться не могу. Но могу сказать, что сижу на строжайшей диете и начинаю делать потихоньку упражнения, и эффект очень даже».

Напомним, Гагарина родила дочь в конце апреля. Девочку назвали необычным именем - Мия. «Не могу насмотреться и надышаться! Это безусловная бесконечная любовь!» — писала недавно звезда.

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Полина Гагарина: «Единственное, что умею - петь и выступать». Артистка предпочитает не обсуждать политику.