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Вера Брежнева спела о близких


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Давно Вера Брежнева не радовала поклонников новинками. И наконец, свершилось. На днях артистка представила новую песню, которую анонсировала как песню, «которая открывает сердца».

 

Новая композиция Брежневой называется «Близкие люди». Композитором стал солист группы «Достучаться до небес» Отто Нотман, над словами песни поработала Таня Нотман.

Поклонники засыпали артистку комплиментами, и как написала в соцсетях Брежнева, поддержка со стороны фанатов оказалась весьма кстати. «Новая песня и новые эмоции! С 4-х утра на съемках, но так греют ваши отзывы!!!»

«Такова современная жизнь, люди идут в толпе, не замечая ничего вокруг, - описывает новую работу Вера. - Солнечные зайчики на дверях автобуса, любимая книга в руках соседа, улыбка бабушки справа... Вокруг нас интересные, добрые люди, каждый из которых может стать близким и важным. А мы так заняты своими мыслями, добровольно соглашаясь на одиночество. Чуду надо дать шанс. Сколько рукопожатий между нами? Сколько тёплых ладоней могли бы согреть и поддержать? Близкие люди идут где-то рядом, иногда нужно только поднять взгляд».

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0 Не нравится 0 Нравится 11.05.2017 Теги: вера брежнева

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