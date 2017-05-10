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Собчак поддержит Вайкуле


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Телеведущая Ксения Собчак на майских путешествовала по Китаю и Японии. И звезда уже знает, где проведет свое первое лето с малышом. Вместе с сыном Платоном знаменитость отправится поддерживать фестиваль Лаймы Вайкуле.

В свое время побережье Балтики пользовалось большой популярностью у российских селебрити. Но музыкальный фестиваль «Новая волна» переехал, и теперь в Юрмале проводит свой собственный фестиваль Laima Vaikule Jūrmala Rendez-Vous Лайма Вайкуле.

Мероприятие не столь масштабное, но весьма душевное. И в этом году отдохнуть в компании Лаймы намерена Собчак.

По данным Russianshowbiz.info, Ксения планирует приехать в Юрмалу вместе с супругом Максимом Виторганом, маленьким Платоном и мамой - Людмилой Нарусовой. Остановится звездное семейство в апартаментах в центре Юрмалы, принадлежащих Эммануилу Виторгану.

Кстати, в прошлом году поэт Илья Резник заявил, что в нынешних условиях выступление русских звезд на фестивале Вайкуле в Латвии – это беспринципно и вообще может приравниваться к предательству. В ответ певица Лолита Милявская заявила: «Это относится не к политике, а к творчеству. Подобные фестивали были в Советском Союзе. Очень много - на Украине, в Крыму, в Прибалтике... Лайма пытается сделать нечто похожее, когда дети разных народов приезжают со всех концов необъятной нашей бывшей страны попеть песни. Здесь нет конкурса или соревнования, а тем более политики - чистое искусство».

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0 Не нравится 1 Нравится 10.05.2017 Теги: Ксения Собчак

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