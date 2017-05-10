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Паулина Андреева романтично поздравила жениха


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В звездном семействе Бондарчук вчера, 9 мая, отмечали особый праздник. Все дружно поздравляли Федора Бондарчука с юбилеем. И возлюбленная режиссера Паулина Андреева по такому случаю приятно удивила поклонников особенным снимком.

Актриса опубликовала в Insta романтичное фото - на снимке она и Федор запечатлены на прогулке по морскому побережью. Публика в восторге, менее чем за сутки фотография собрала более 10 тысяч лайков.

Напомним, с Бондарчуком Андреева встречается второй год. О романе звезд стало известно вскоре после развода режиссера со Светланой Бондарчук. Как вспоминала в одном из недавних интервью Паулина, она узнала о себе много нового после того, как стала выходить в свет с любимым.

«Я моментально оказалась бесталанной актрисой, выяснилось, что у меня масса физических недостатков: всех резко взбудоражила форма моих ушей, например, экстрасенсы в интернете стали массово предсказывать нам будущее, бабки-гадалки, астрологи, хироманты, мистики всех сортов — никто не остался в стороне. Понимаете, какое безумие началось?»

Бондарчук же над сплетнями откровенно посмеивается. «Мы можем сколько угодно рассуждать о том, хотим ли мы делать свою жизнь достоянием общественности, но в реальности ты читаешь про себя в интернете: «Как достоверно утверждает источник, близкий к двоюродной сестре ассистента помощника Бондарчука, Паулина и Федор сейчас отдыхают в Ницце» и так далее. А на самом деле наша жизнь последние полгода выглядит так: мы созваниваемся и пытаемся понять, сколько сегодня вечером есть свободного времени, чтобы провести его вместе — ну минут сорок пять, час, час тридцать».

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0 Не нравится 1 Нравится 10.05.2017 Теги: Паулина Андреева

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