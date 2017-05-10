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Бузова объяснила, как пережить развод


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В конце прошлого года Ольга Бузова оказалась на грани депрессии. Ведущая неожиданно рассталась с мужем Дмитрием Тарасовым, причем тот резко отказал ей в финансовой поддержке.

Ольга переживала разрыв крайне болезненно, но сумела вовремя взять себя в руки и в итоге совершила один из прорывов 2016 года. А теперь готова поделиться опытом.

На днях Ольга дала откровенное интервью экс-участнице «Дома-2» Наталье Варвиной. В беседе Бузова снова вспомнила развод и объяснила, как сумела не оказаться в пучине отчаяния.

«Мои близкие до сих пор до конца не осознают, как я нашла в себе силы. Просто в какой-то момент поняла, что есть два пути – погрузиться в глубокую депрессию, из которой потом будет трудно выкарабкаться, либо уйти в работу. Активная деятельность меня и спасла, вытащила из тяжелого состояния. Поэтому я бы и девушкам, и молодым людям, оказавшимся в подобной ситуации, посоветовала чем-то увлечься».

По словам Ольги, анализируя прошлое, в какой-то момент она думала, что ей следовало бы кое-что изменить.

«Но теперь понимаю, что не стала бы ничего менять. Я же была счастлива, и эти эмоции у меня никто не сможет забрать. А сейчас замуж не хочу».

Бузова пока предпочитает не делать каких-либо утверждений и заглядывать далеко в будущее. Но, разумеется, время от времени девушку терзают сомнения. «Порой меня одолевает страх остаться одной. Иногда, когда прихожу домой в 2–3 часа ночи после съемок и меня встречают три собаки, я думаю: "Господи, а если так будет всю жизнь?!"», - цитирует девушку Starhit.

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0 Не нравится 0 Нравится 10.05.2017 Теги: Ольга Бузова

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