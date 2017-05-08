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Киркоров: «В 50 лет нужно не только хорошо петь»


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Филипп Киркоров недавно отметил юбилей. Но как и большинство творческих персон, артист думает не о пенсии, а увлеченно рассуждает о ярком будущем. На днях Филипп Бедросович еще раз подчеркнул, что 50 - всего лишь цифра, а хорошо выглядеть следует стараться в любом возрасте.

Как рассказал артист, в последнее время он уделяет особое внимание внешнему виду. На сцене он всегда бодр и подтянут, но это стоит Филиппу определенного труда.

«В 50 лет нужно не только хорошо петь, но и хорошо выглядеть. Спорт всегда обходил меня стороной. Но после 40 я пересмотрел взгляды на этот вид жизнедеятельности. И за 10 лет в моей жизни многое из-за этого поменялось. У меня все связано с тем, что я должен выйти на сцену и вызывать хоть небольшое эстетическое чувство у зрителей. Я своим видом должен показывать пример, что и в 50 можно хорошо выглядеть. Да, нужно отказывать себе во многом, но соблюдать форму. Я получаю от этого огромное удовольствие», - заявил певец изданию «Вечерняя Москва».

Киркоров настроен очень оптимистично и полагает, что самое интересное - впереди. Но что именно, пока он представить не может. «Я не заглядываю вперед. Я только даю установку, что все самое интересное еще впереди. Если я начну кайфовать от того, что я сделал, то я остановлюсь. Это не мой стиль. Вообще для меня 50 - это всего лишь цифра в паспорте».

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0 Не нравится 1 Нравится 08.05.2017 Теги: Филипп Киркоров

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