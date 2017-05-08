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Аршавин выбрал странное имя для дочери


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Андрей Аршавин на этой неделе отметит 3 месяца со дня рождения младшей дочери. Малышку футболисту подарила в феврале супруга Алиса. Пара не слишком распространялась о ребенке, и только сейчас стало известно имя девочки.

Андрей и Алиса сочетались браком в сентябре прошлого года. А 11 февраля в одной из испанских клиник Алиса родила дочь. Сейчас Аршавин большую часть времени проводит в Алма-Ате (он играет за ФК «Кайрат»), а его жена и маленькая дочь - на побережье Средиземного моря.

«Дочку Андрей и Алиса решили назвать довольно необычным, но очень красивым именем Есеня, – рассказал инсайдер изданию Starhit. – Обоим оно нравится – отлично сочетается и с отчеством, и с фамилией. И, кстати, у имени испанское происхождение».

По словам источника, пока Алиса не спешит возвращаться с малышкой в Санкт-Петербург. «Андрей старался как можно больше времени проводить с семьей, постоянно прилетал из Казахстана, чтобы понянчить девочку, он души в ней не чает, обожает гулять с ней, укладывать спать».

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1 Не нравится 0 Нравится 08.05.2017 Теги: Андрей Аршавин

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