Мэрайя Кэри сблизилась с бывшим мужем

Они расстались два года назад. Но сейчас Мэрайю Кэри (Mariah Carey) и Ника Кэннона (Nick Cannon) довольно часто видят вместе. Светские обозреватели гадают, неужели бывшие супруги пытаются воссоединиться?

В апреле Мэрайя рассталась с бойфрендом, коим был танцор Брайан Танака (Bryan Tanaka). А у Ника после развода и вовсе не было достаточно серьезных отношений, и он уверял, что держит целибат. Теперь же Мэрайя и Ник часто появляются вместе на прогулках с детьми, время от времени всей семьей выходят на детские праздники. «Мэрайя и Ник нормально общаются, — рассказал инсайдер журналу People. — Ник проводит много времени с детьми и Кэри. А Мэрайя достаточно комфортно чувствует себя в компании Ника. Возможно, есть надежда на то, что они воссоединятся».

Впрочем, один из приятелей звезды заверил, что не стоит обольщаться. «Честно говоря, они стали хорошими приятелями и стараются быть заботливыми родителями. Вот и все».

Напомним, в браке с Кэнноном певица родила двойняшек. В прошлом году Мэрайя объявила о помолвке с миллиардером Джеймсом Пэкером (James Packer), похвасталась роскошным кольцом стоимостью 10 миллионов долларов и сообщила о подготовке к свадьбе. Но в конце лета влюбленные расстались. По словам представителей певицы, Пэкер оказался мужчиной с довольно тяжелым характером.

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Источник фото: Globallookpress.com