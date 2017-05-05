Толкалина рассказала о долгом пути к замужеству
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Любовь Толкалина - женщина обаятельная, привлекательная и талантливая. Она не считает себя феминисткой, но и замуж не торопится. В начале года актриса официально сообщила о расставании с давним партнером Егором Кончаловским. А на днях порассуждала о том, почему она не признает штампа в паспорте.
Толкалина приняла участие в съемках программы «С Божией помощью» канала «Спас». Любовь говорила о религии и семье. Как призналась актриса, ей ни разу не делали официального предложения руки и сердца.
«Женщина должна очень хорошо осознавать и понимать, что она жена. Потому что как бы ни говорили, что штампы в паспорте ничего не значат, женщина не может определиться с местом, если ей не дали имя… Когда тебе дали имя, тогда ты понимаешь, кто ты, у тебя появляется определенный вектор. Если женщине не дали такого вектора, она начинает сама прорастать в разных направлениях. Как может. Как трава», – рассуждала актриса.
На вопрос, почему же она так и не стала женой, Толкалина ответила: «Это вопрос, наверное, не ко мне, а к Богу. Наверное, нужно чего-то очень сильно хотеть и пройти длинный путь. Чтобы потом ценить то, что у тебя есть. Все-таки когда ты находишься в 16-летнем возрасте, в твоей жизни происходят неосознанные вещи… Если все как-то изначально не задалось, то ты должен прийти к этому своим умом. В обход. Прийти с уже накопленным знанием и желанием иметь семью… Но опять же я не могу сказать, что я не старалась. Просто это двустороннее желание. Один человек не может стать единым целым».
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Обсуждение 8
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ПрелестьДа не должны женщины жить с бракофобами!
06.05.17 21:30
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Надяа вот тут вы ошибаетесь,Броня. Конечно, Егор не снимает эпических кинокартин, но "Антикиллер, 1-2-3" мне лично нравится, ну а про "Побег" ,где снимался Андрей Миронов в главной роли для меня вообще высший пилотаж! Мне просто нравятся такие фильмы. Егор является и соучастником мини-сериалов,которые его родная сестренка снимает (от одной матери Натальи Аринбасаровой). Егора Кончаловского казахи приглашают в качестве режиссера,так что я бы не сказала,что он никчемный
05.05.17 14:45
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БроняКак дипломатично выразилась Любовь) Научила жизнь быть аккуратной в словах. На самом деле есть мужики, которые лелеют свой чистый паспорт, а по сути боятся ответственности, трусят. С такими семью не построишь. А Егор всю жизнь в тени отца - сам по себе он мало кому интересен, как и его фильмы. Как правило, известность родителей детям мешает, как и жизнь на всем готовом, много "никчемушников" на этом произрастает...
05.05.17 14:04
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Ломо псковНельзя жить иллюзиями! и так долго!
05.05.17 10:53
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Micha PiterСтаралась, старалась, а ОН так и не позвал замуж - извечная проблема. Он не хотел, а она не настаивала, ждала-жалела. После такого остаются лишь сожаления о зря прожитых и лучших зря потраченных годах...
05.05.17 10:43
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ДаВообще она права.
05.05.17 10:07