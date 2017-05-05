Толкалина рассказала о долгом пути к замужеству

Любовь Толкалина - женщина обаятельная, привлекательная и талантливая. Она не считает себя феминисткой, но и замуж не торопится. В начале года актриса официально сообщила о расставании с давним партнером Егором Кончаловским. А на днях порассуждала о том, почему она не признает штампа в паспорте.

Толкалина приняла участие в съемках программы «С Божией помощью» канала «Спас». Любовь говорила о религии и семье. Как призналась актриса, ей ни разу не делали официального предложения руки и сердца.

«Женщина должна очень хорошо осознавать и понимать, что она жена. Потому что как бы ни говорили, что штампы в паспорте ничего не значат, женщина не может определиться с местом, если ей не дали имя… Когда тебе дали имя, тогда ты понимаешь, кто ты, у тебя появляется определенный вектор. Если женщине не дали такого вектора, она начинает сама прорастать в разных направлениях. Как может. Как трава», – рассуждала актриса.

На вопрос, почему же она так и не стала женой, Толкалина ответила: «Это вопрос, наверное, не ко мне, а к Богу. Наверное, нужно чего-то очень сильно хотеть и пройти длинный путь. Чтобы потом ценить то, что у тебя есть. Все-таки когда ты находишься в 16-летнем возрасте, в твоей жизни происходят неосознанные вещи… Если все как-то изначально не задалось, то ты должен прийти к этому своим умом. В обход. Прийти с уже накопленным знанием и желанием иметь семью… Но опять же я не могу сказать, что я не старалась. Просто это двустороннее желание. Один человек не может стать единым целым».

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