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Моника Беллуччи: «Никогда не боялась рисковать»


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В Каннах завершается подготовка к международному кинофестивалю, и уже совсем скоро на Ривьере высадится звездный десант. В этом году ведущей церемонии открытия станет итальянская кинодива Моника Беллуччи (Monica Bellucci), и актриса уже заявила, что намерена хорошо поразвлечься.

Первый раз Моника блистала в Каннах в 2003 году, представляя фильм Гаспара Ноэ «Необратимость». Тогда картина спровоцировала громкий скандал, а сейчас лента считается культовой.

Как рассказала звезда в интервью Paris Match, тогда, 14 лет назад, она чувствовала себя смущенной на красной дорожке. «Но на этот раз я хочу получить удовольствие и наслаждаться жизнью. Для меня Канны многое значат. Без этого фестиваля моя жизнь была бы не такой», — заявила звезда.

На вопрос, склонна ли она к риску и способна ли совершить преступление в порыве гнева, Беллуччи ответила: «Нет. И тем не менее, будь то любовь или киносъемки, я никогда не боялась рисковать!»

«Полагаю, действительно серьезно развиваться мы можем только за счет личных кризисов».

Моника также призналась, что довольно долго восстанавливала душевное равновесие после развода с Венсаном Касселем (Vincent Cassel): «Я была совершенно потеряна. Все, что я строила, разрушилось за одну ночь. Но я полагаю, действительно серьезно развиваться мы можем только за счет личных кризисов».

Ранее мы писали:

Моника Беллуччи сдает? У каждой звезды случаются неудачные дни. 

Моника Беллуччи: «Я очень ленивая женщина». Моника редко снимается в Голливуде, поскольку ей не по нраву работа на износ.

Моника Беллуччи с возрастом стала свободнее. Актриса готова к новым отношениям. 
 


0 Не нравится 1 Нравится 05.05.2017 Теги: Моника Беллуччи

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