Денис Клявер сменил имидж

Певец Денис Клявер удивил поклонников. Артист представил видео на песню «Необыкновенная», и публика сразу же отметила довольно серьезные изменения в имидже звезды.

Съемки клипа проводились в метро Санкт-Петербурга. Режиссером выступил Александр Игудин. По словам Дениса, он доверился творческой интуиции Игудина и ни на минуту не пожалел.

«Для меня этот клип своего рода эксперимент, перезагрузка моего образа и стиля. Не хотелось выстраивать длинную историю и глубокий сюжет, а наоборот, создать атмосферу, которая максимально бы усилила песню. Мы так долго ждали выхода клипа, что наверняка у каждого из вас родилось свое представление о нем. Надеюсь, друзья, наши мысли совпадают», — написал артист в соцсетях.

Поклонники сразу заметили изменения имиджа: «Афигеть, я помню его совершенно другим!﻿», «Был другой, теперь такой) Так ему, наверное, даже лучше», «Денис, очень хорошо выглядите! Рада, что посмотрела ваш новый клип», «Денис, поздравляю с премьерой клипа!!! Красиво, стильно, необычно и не банально!», «Клип очень крутой, необычный в плане съемки, мне лично очень нравится».

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