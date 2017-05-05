 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Денис Клявер сменил имидж


0 0

Певец Денис Клявер удивил поклонников. Артист представил видео на песню «Необыкновенная», и публика сразу же отметила довольно серьезные изменения в имидже звезды.

Съемки клипа проводились в метро Санкт-Петербурга. Режиссером выступил Александр Игудин. По словам Дениса, он доверился творческой интуиции Игудина и ни на минуту не пожалел.

«Для меня этот клип своего рода эксперимент, перезагрузка моего образа и стиля. Не хотелось выстраивать длинную историю и глубокий сюжет, а наоборот, создать атмосферу, которая максимально бы усилила песню. Мы так долго ждали выхода клипа, что наверняка у каждого из вас родилось свое представление о нем. Надеюсь, друзья, наши мысли совпадают», — написал артист в соцсетях.

Поклонники сразу заметили изменения имиджа: «Афигеть, я помню его совершенно другим!﻿», «Был другой, теперь такой) Так ему, наверное, даже лучше», «Денис, очень хорошо выглядите! Рада, что посмотрела ваш новый клип», «Денис, поздравляю с премьерой клипа!!! Красиво, стильно, необычно и не банально!», «Клип очень крутой, необычный в плане съемки, мне лично очень нравится».

  •  
    Рисунок
    Новый клип Клявера...

Ранее мы писали:

Глюк'oZа показала светлые чувства. Артистка представила новый клип.

Лазарев снялся с девушкой Бонда. Певец представил романтичный клип. 

Сиа устроила побег. Певица представила очередной ошеломляющий клип. 



0 Не нравится 0 Нравится 05.05.2017 Теги: Денис Клявер

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору