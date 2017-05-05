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Бузовой нравится одиночество


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В конце прошлого года Ольга Бузова крайне болезненно переживала разрыв с мужем Дмитрием Тарасовым. Девушка оказалась на грани депрессии, пыталась найти себя в музыке и выпустила несколько лирических композиций о расставании и боли. Но сейчас ситуация меняется.

В песне Бузовой «Привыкаю» говорилось о страданиях одинокой девушки. Но теперь Ольга начинает понимать, что одиночество может быть не так ужасно.

«Чем дольше я нахожусь одна, тем больше мне начинает это нравиться. Даже как-то страшно. Я слишком самодостаточная, я все могу делать сама, даже поменять зимнюю резину. Мне не надо ни перед кем отчитываться, я все могу себе сама купить и организовать. И могу, наконец, наслаждаться тем, что именно мне приносит удовольствие. Не в этом ли кайф?» — заявила на днях звезда в Insta.

Мнения подписчиков разделились. Одни похвалили девушку за самодостаточность и целеустремленность, другие высказались скептично: «Не тем кичишься, Оля, ты пока молода и самодостаточна. Но это не вечно, годы, как птицы, не заметишь. Высоко взлетела, больно падать. Прежде всего, ты женщина. А как женщина ты не состоялась пока», «Одной быть тяжело... Несмотря на всю самодостаточность», «Все-таки хочется же, чтобы тебя любимый обнимал и говорил как любит, в этом тоже есть свой кайф».

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0 Не нравится 0 Нравится 05.05.2017 Теги: Ольга Бузова

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