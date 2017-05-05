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Анисина счастлива с Джигурдой


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Они разводились с громким скандалом. Но, видимо, такое испытание Марина Анисина и Никита Джигурда должны были пройти, чтобы понять, насколько они важны друг для друга. В марте звезды официально оформили разрыв, а сейчас они снова вместе. И снова счастливы.

Накануне Марина и Никита отметили девятую годовщину со дня венчания. Пара повеселилась во французском Аркашоне и опубликовала в соцсетях совместные снимки. «Я венчанный МУЖ великой Богини АНИС, я счастлив и ЖИВ! И всё у нас ЗА***Ь!!!» — сообщил Джигурда.

Анисина же, ранее говорившая о неадекватности мужа, решила объясниться. «Не осуждайте меня. Я простила Джигурду! Никита - отец моих детей, которые души в нем не чают. Если бы вы узнали то, что узнала я, поступили бы так же! Вокруг нас много клеветы и лжи! Но мы победили! Может, это банально, но без любви мир утонет во зле и в войне! Я знаю, что любима и люблю. Умейте прощать, и вы победите тоже», — написала фигуристка в Instagram.

 

Джигурда же с присущим ему чувством юмора заметил: «Кто крышануть не смог развод, тот не постигнет высший класс! Не ждите счастья через год, будьте счастливы сейчас».

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1 Не нравится 1 Нравится 05.05.2017 Теги: марина анисина

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