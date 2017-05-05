Анисина счастлива с Джигурдой
1 1
Они разводились с громким скандалом. Но, видимо, такое испытание Марина Анисина и Никита Джигурда должны были пройти, чтобы понять, насколько они важны друг для друга. В марте звезды официально оформили разрыв, а сейчас они снова вместе. И снова счастливы.
Накануне Марина и Никита отметили девятую годовщину со дня венчания. Пара повеселилась во французском Аркашоне и опубликовала в соцсетях совместные снимки. «Я венчанный МУЖ великой Богини АНИС, я счастлив и ЖИВ! И всё у нас ЗА***Ь!!!» — сообщил Джигурда.
Анисина же, ранее говорившая о неадекватности мужа, решила объясниться. «Не осуждайте меня. Я простила Джигурду! Никита - отец моих детей, которые души в нем не чают. Если бы вы узнали то, что узнала я, поступили бы так же! Вокруг нас много клеветы и лжи! Но мы победили! Может, это банально, но без любви мир утонет во зле и в войне! Я знаю, что любима и люблю. Умейте прощать, и вы победите тоже», — написала фигуристка в Instagram.
Джигурда же с присущим ему чувством юмора заметил: «Кто крышануть не смог развод, тот не постигнет высший класс! Не ждите счастья через год, будьте счастливы сейчас».
Ранее мы писали:Никита Джигурда знает, как обрадовать женщину. Скандальный бард решил поделиться опытом.
Почему Анисина подала на развод? Жорин обмолвился о проблемах с психикой Джигурды.Джигурде обещан обряд экзорцизма. Бард скандалит с адвокатом жены.
Читайте также
Обсуждение 6
-
КсюУ Богини что то с глазками, судя по фото. Наверное , от неизвестного нам счастья со старым сумасшедшим. Чур меня!
05.05.17 21:30
-
ПрелестьЭто кармическаяс пара. И никуда им не деться от этого. Не надо волноваться. Удачи!
05.05.17 17:03
-
апну прибьет ее этот шизик в припадке как нибудь на досуге.
05.05.17 13:47
-
Видимо есть чтото, о чем публике неизвестно, но что держит этих людей вместе. Может быть это нерельный секс или Джигурда на публике один, а в быту другой ( сомневаюсь, но а вдруг?:)) может Анисиной нравится , что он ее называет богиней или может она в восторге от таких качелей жизненных и ей скучно без безумного супруга.
05.05.17 13:30
-
М51По отдельности не нравится ни тот ни тот, но пара они прекрасная, удивительная редкая гармония во всем, даже в сумасшедших странностях.
05.05.17 12:26
-
Ну, пусть больше не жалуется людям, когда опять припечет) еще детей приплела)
05.05.17 11:45