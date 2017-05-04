Россию и Украину могут отстранить от участия в «Евровидении»

Полуфиналы «Евровидения» еще не начались, однако нынешний конкурс уже может войти в историю как самый скандальный. В этом году в шоу не участвует Россия. А теперь Украине грозят санкции от организатора конкурса — Европейского вещательного союза. Что любопытно, России санкции тоже грозят.

Представительница РФ Юлия Самойлова не сможет выступить в Киеве, поскольку ей запрещен въезд на территорию Украины (два года назад девушка выступала на территории Крыма). Представители ЕВС пытались решить вопрос, но безуспешно.

Первый канал ранее объявил, что Самойлова представит Россию на конкурсе в следующем году. Однако теперь глава оргкомитета ЕВС Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что в отношении Украины и России могут последовать санкции. «Должны быть, так как был нарушен устав... Уведомление будет дано после "Евровидения", вероятно, в рамках встречи (референтной группы) 12 июня», - цитирует Фрайлинга телеканал ZDF.

Уточняется, что Украина должна была обеспечить участие всех конкурсантов, но в отношении Самойловой данное правило было нарушено. Россия же не обеспечивала присутствие своей делегации на различных обязательных встречах в начале года, что также приравнивается к нарушению.

В июне будет решен вопрос о взысканиях. Среди возможных вариантов - штрафные санкции, лишение спонсорского финансирования, а также отстранение от участия в конкурсе сроком до трех лет.

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