 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Наоми Кэмпбелл задумалась о материнстве


1 0

Она выглядит абсолютно уверенной и самодостаточной женщиной. Супермодель Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) не раз подчеркивала, что достаточно критически относится к стереотипам и некоторые совершенно не воспринимает. И тем не менее ничто человеческое ей не чуждо. Как призналась звезда, в последнее время она все чаще задумывается о материнстве.

Через несколько недель Наоми отметит 47-летие. Супермодель отлично выглядит и пока не думает о завершении карьеры. Кэмпбелл немного волнует другое - создание гармоничной семьи. «Я думаю о детях все время. Но теперь с тем, как продвинулась наука, я думаю, что могу это сделать, когда захочу», — рассказала звезда в интервью журналу ES Magazine.

Сейчас Наоми думает о поиске подходящего мужчины. Он вовсе не обязан быть принцем на белом коне. Гораздо важнее для звезды родительские инстинкты. «Я хочу, чтобы была фигура отца. Я думаю, это важно», - подчеркнула супермодель.

Напомним, несколько лет назад Кэмпбелл встречалась с российским олигархом Владиславом Дорониным. Некоторое время Черная пантера даже жила в Москве, и ходили слухи о скорой свадьбе. Но до алтаря пара так и не дошла.

Ранее мы писали:

Наоми Кэмпбелл ошеломила смелым нарядом. Модель поражает нарядами и фигурой.

Наоми Кэмпбелл рассказала о самом сильном страхе. Супермодель боится выходить на подиум. 

Наоми Кэмпбелл похвасталась идеальным телом. Черная пантера в отличной форме и при случае готова это доказать.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 04.05.2017 Теги: Наоми Кэмпбелл

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору