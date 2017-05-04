Наоми Кэмпбелл задумалась о материнстве

Она выглядит абсолютно уверенной и самодостаточной женщиной. Супермодель Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) не раз подчеркивала, что достаточно критически относится к стереотипам и некоторые совершенно не воспринимает. И тем не менее ничто человеческое ей не чуждо. Как призналась звезда, в последнее время она все чаще задумывается о материнстве.

Через несколько недель Наоми отметит 47-летие. Супермодель отлично выглядит и пока не думает о завершении карьеры. Кэмпбелл немного волнует другое - создание гармоничной семьи. «Я думаю о детях все время. Но теперь с тем, как продвинулась наука, я думаю, что могу это сделать, когда захочу», — рассказала звезда в интервью журналу ES Magazine.

Сейчас Наоми думает о поиске подходящего мужчины. Он вовсе не обязан быть принцем на белом коне. Гораздо важнее для звезды родительские инстинкты. «Я хочу, чтобы была фигура отца. Я думаю, это важно», - подчеркнула супермодель.

Напомним, несколько лет назад Кэмпбелл встречалась с российским олигархом Владиславом Дорониным. Некоторое время Черная пантера даже жила в Москве, и ходили слухи о скорой свадьбе. Но до алтаря пара так и не дошла.

Ранее мы писали:

Наоми Кэмпбелл рассказала о самом сильном страхе. Супермодель боится выходить на подиум.

Наоми Кэмпбелл похвасталась идеальным телом. Черная пантера в отличной форме и при случае готова это доказать.

Источник фото: Globallookpress.com