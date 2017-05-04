Брэд Питт: «Я думал, я достаточно силен»

В свое время Брэд Питт (Brad Pitt) был секс-символом и одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. А сейчас он пытается выдержать серьезное испытание и не потерять себя. Об этом Питт откровенно рассказал в интервью GQ.

В прошлом году Анджелина Джоли (Angelina Jolie) подала на развод, и для Брэда это стало ударом. Началась ожесточенная борьба за право опеки над детьми. Она длилась почти полгода, и только сейчас звездам удалось прийти к компромиссу.

За последние несколько месяцев Питт сильно похудел и выглядит изможденным. Как признается актер, он все еще пытается прийти в себя. «Мне 53 года, и я только прохожу через все это. Я думал, я достаточно силен, чтобы справиться с такими вещами. Помню, как примерно 2,5 года назад кто-то проходил через похожий скандал. Я подумал тогда: "Слава богу, что я никогда не стану частью чего-то подобного снова". Я люблю свою жизнь, свою семью, делаю все, что могу, не делаю чего-то нелегального и противозаконного, я никому не переходил дорогу», — рассуждает звезда.

«Ты проводишь весь год в разбирательствах, пытаясь доказать свою точку зрения, показать, почему ты прав, а другая сторона - нет. Тем самым ты только вносишь инвестиции в общую копилку взаимной ненависти».

По словам Брэда, он старается не испытывать ненависти к Джоли и спокойно договориться о совместном воспитании детей. «Я слышал, как один адвокат сказал фразу: "Никто не выигрывает в суде - там лишь решается вопрос о том, кому будет хуже". Мне кажется, тут есть правда. Ты проводишь весь год в разбирательствах, пытаясь доказать свою точку зрения, показать, почему ты прав, а другая сторона - нет. Тем самым ты только вносишь инвестиции в общую копилку взаимной ненависти».

Ранее мы писали:

Брэд Питт нашел новое увлечение. Звезда проводит много времени в мастерской скульптора.

Питт заподозрил Джоли в неадекватности. Брэд ведет серьезную борьбу за детей.

Брэд Питт занялся собой. Актер тщательно следит за своим здоровьем.