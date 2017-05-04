Брэд Питт: «Я думал, я достаточно силен»
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В свое время Брэд Питт (Brad Pitt) был секс-символом и одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. А сейчас он пытается выдержать серьезное испытание и не потерять себя. Об этом Питт откровенно рассказал в интервью GQ.
В прошлом году Анджелина Джоли (Angelina Jolie) подала на развод, и для Брэда это стало ударом. Началась ожесточенная борьба за право опеки над детьми. Она длилась почти полгода, и только сейчас звездам удалось прийти к компромиссу.
За последние несколько месяцев Питт сильно похудел и выглядит изможденным. Как признается актер, он все еще пытается прийти в себя. «Мне 53 года, и я только прохожу через все это. Я думал, я достаточно силен, чтобы справиться с такими вещами. Помню, как примерно 2,5 года назад кто-то проходил через похожий скандал. Я подумал тогда: "Слава богу, что я никогда не стану частью чего-то подобного снова". Я люблю свою жизнь, свою семью, делаю все, что могу, не делаю чего-то нелегального и противозаконного, я никому не переходил дорогу», — рассуждает звезда.
«Ты проводишь весь год в разбирательствах, пытаясь доказать свою точку зрения, показать, почему ты прав, а другая сторона - нет. Тем самым ты только вносишь инвестиции в общую копилку взаимной ненависти».
По словам Брэда, он старается не испытывать ненависти к Джоли и спокойно договориться о совместном воспитании детей. «Я слышал, как один адвокат сказал фразу: "Никто не выигрывает в суде - там лишь решается вопрос о том, кому будет хуже". Мне кажется, тут есть правда. Ты проводишь весь год в разбирательствах, пытаясь доказать свою точку зрения, показать, почему ты прав, а другая сторона - нет. Тем самым ты только вносишь инвестиции в общую копилку взаимной ненависти».
Ранее мы писали:
Брэд Питт нашел новое увлечение. Звезда проводит много времени в мастерской скульптора.
Питт заподозрил Джоли в неадекватности. Брэд ведет серьезную борьбу за детей.
Брэд Питт занялся собой. Актер тщательно следит за своим здоровьем.
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Обсуждение 17
Лучшие комментарии
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Micha PiterВсё возвращается сторицей - когда-то через подобное прошла его бывшая жена по его вине, а он и не переживал, порхал бабочкой... Теперь настал его черед, теперь знает настоящую цену предательства
04.05.17 12:54 Контекст комментария
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Жаль, Надежда Бабкина занята))
04.05.17 16:14 Контекст комментария
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лакии все равно - он супер) но с похудением надо завязывать, кожа да кости, да тоска во взгляде, переехала его джолька как тряпичную куклу) ну можно было ожидать от нее)) желаю ему встретить душевную подругу наконец-то, может ему жену русскую надо?)
04.05.17 13:28 Контекст комментария
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Лаки, да чего ег не любить, я даже очень за. У меня бы он как пончик в масле катался, честное пионерское)) В легендах осени он ваапще секс ходячий.
04.05.17 17:13 Контекст комментария
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Григорьева там танком проехалась аж по двоим сразу)))
04.05.17 16:03 Контекст комментария
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ДинараНи капли не силён.
05.05.17 06:21
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Черная овцаВообще-то в этом интервью Брэд признался, что причиной развода стал его алкоголизм и постоянное отсутствие по работе. Редакции Клео все-таки стоит публиковать более объективные перепечатки.
05.05.17 05:34
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лакии все равно - он супер) но с похудением надо завязывать, кожа да кости, да тоска во взгляде, переехала его джолька как тряпичную куклу) ну можно было ожидать от нее)) желаю ему встретить душевную подругу наконец-то, может ему жену русскую надо?)
04.05.17 13:28
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Точно! Душевную русскую женщину))
04.05.17 13:49
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лакитолько настоящую, а не какую-нить григорьеву, прасти оспади, как у мел гибсона была) во, у нас любовь толкалина освободилась)) или катя климова, ща она в третий раз разведеццо и- вперед)) красавицы нереальные..эх, не там он се жен выбирает, кароч))
04.05.17 14:04
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Жаль, Надежда Бабкина занята))
04.05.17 16:14
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Жжёшь)))))
04.05.17 16:44
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лакине любите вы брэдика, ох не любите!) но вы просто не умеете его готовить (с) чет мне кажется он хороший мужик) в умелых руках)) помните, при хорошей женщине и мужчина может стать человеком...(с)
04.05.17 17:04
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лакине любите вы брэдика, ох не любите!) но вы просто не умеете его готовить (с) чет мне кажется он хороший мужик) в умелых руках)) помните, при хорошей женщине и мужчина может стать человеком...(с)
04.05.17 17:04
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А я сегодня в новостях от "yahoo" прочитала его интервью, в котором он говорит, что от алкоголизма начал лечится. Так отсюда и его худоба.
05.05.17 03:48
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Micha PiterВсё возвращается сторицей - когда-то через подобное прошла его бывшая жена по его вине, а он и не переживал, порхал бабочкой... Теперь настал его черед, теперь знает настоящую цену предательства
04.05.17 12:54
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ПрелестьДа. Бумеранга не избежать. Да и Джоли не просто так дала ему пинка. Его страдания логичны. Он переживает неприятие себя. Чувствовать себя не мужчиной очень тяжело. С правдой один на один. Это полезно. Душа должна включиться когда то. Не надо его жалеть. Надо радоваться. Только сейчас он начал что то понимать. Это подарок свыше.
04.05.17 14:43
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ПрелестьА его никто не предавал. Его просто вышвырнули за ненадобностью.
05.05.17 04:25
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Брэдушка , немедленно сбрей эту седую бородёнку !
04.05.17 12:42