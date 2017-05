Боня снялась в проекте, посвященном Дню Победы

Виктория Боня старательно работает над карьерой актрисы. В прошлом месяце она опубликовала тизер новой картины, в которой сыграла роковую соблазнительницу. А вчера показала фото со съемок в проекте, посвященном Дню Победы. Но реакция публики оказалась неоднозначной.

На снимке звезда запечатлена в образе бойца Красной армии. «My new movie is coming out soon... Кадр со вчерашних съёмок. Очень скоро...» — написала Виктория и поставила хештеги #May9 #Victory #War #МЕСЯЦМАЙ.

Несколько подписчиков отметили, что на снимке Боня выглядит довольно эффектно. Но большинство было в недоумении и даже возмущении: «Очередной стёб над святыми для многих вещами. Только, видимо, не для вас. Наманикюренная вы наша», «Ничего святого. Боня - какое счастье, что война была до твоего рождения, иначе мы бы ни за что не победили. Ты бы продала нас», «Ждем фото Руслана Солнцева с силиконовыми губами с автоматом», «Не позорь те времена, ты бы первая под врага легла, чтобы шкуру свою спасти, позорище...», «Не было в то время такой покраски волос)))», «Что за цирк? Ничего святого не осталось».

Ранее мы писали:

Кушанашвили прокомментировал разрыв Бони. По мнению шоумена, звезду не хватило на семью.

Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.​

Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.​