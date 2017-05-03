Шурыгина возвращается к обычной жизни

Звезда ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина, похоже, предпочитает уйти в тень. Накануне девушка была выписана из психиатрической клиники. По словам Дианы, она намерена вернуться домой, в Ульяновск, так что всем продюсерам, желающим заключить с ней контракт, придется подождать.

История Шурыгиной, заявившей об изнасиловании на вечеринке друзей, получила широкий резонанс. Диану обсуждали в соцсетях, некоторые известные персоны открыто говорили о неудачных попытках пиара, некоторые миллиардеры предлагали отправить девушку на отдых в Куршевель.

Девушка стала скандально популярной и в итоге не выдержала. Несколько недель назад Шурыгина была госпитализирована в одну из московских клиник, врачи заметили у нее приступы панических атак и симптомы депрессии.

Вчера, 2 мая, Диана объявила о выписке. В прямом эфире в одной из соцсетей Диана показала свою палату и поблагодарила врачей, при этом уточнив, что медики помогли ей справиться с депрессией и она отправляется домой, в Ульяновск, сообщает Life.

По словам девушки, она все еще чувствует себя не очень хорошо и продолжит лечение дома.

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