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Безрукова предлагают на роль Виктора Цоя


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Известный кинематографист Кирилл Серебренников приступает к созданию байопика о легендарном музыканте Викторе Цое. Предполагается, что съемки стартуют в конце лета, а пока начинается кастинг. И кто же сыграет главного героя?

На днях кастинг-директор Владимир Голов объявил о поиске исполнителя главной роли. «Ищем главного героя на роль Виктора Цоя. Возраст от 20 до 26 лет. Главное — уметь играть на гитаре или фортепиано. Обязательно указывать возраст, рост и контакты». Уточняется, что по сюжету Цою будет 19 лет.

В комментариях к посту разгорелись довольно бурные дискуссии, пользователи стали предлагать кандидатуры разных артистов, в том числе рэпера Скриптонита и актера Сергея Безрукова.

Новая картина получила название «Лето». Съемки пройдут в Санкт-Петербурге в августе 2017 года, а осенью 2018-го фильм выйдет на экраны. Разумеется, в фильме можно будет услышать композиции Цоя, а также других российских рок-музыкантов.

«Сценарий написали Михаил и Лили Идовы. Он затрагивает период конца 70-х — начала 80-х годов, когда 18-летний Виктор Цой готовится и записывает свой первый альбом», — рассказывал ранее продюсер проекта Илья Стюарт.

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0 Не нравится 0 Нравится 03.05.2017 Теги: Виктор Цой

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