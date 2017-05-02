У Джонни Деппа подозревают психическое расстройство

Голливудский актер Джонни Депп (Johnny Depp) воюет с бывшими менеджерами. И борьба сторон становится все ожесточеннее. Джонни обвиняет бывших менеджеров в мошенничестве, а они уверяют, что актер мот и лжец. Более того, есть версия, что у звезды расстройство психики.

Джонни не может контролировать свои расходы, бездумно тратит около 2 миллионов долларов в месяц и склонен к компульсивным дорогим покупкам. А еще он запросто может похвастаться своими сумасшедшими тратами. Подобное поведение похоже на симптомы ониомании -психического расстройства.

Проще говоря, Депп - шопоголик и не лечится.

Такова версия представителей The Mandel Company, компании, ранее занимавшейся менеджментом расходов звезды.

Ранее актер подал в суд, обвинив бывших менеджеров в мошенничестве и потребовав компенсации в размере 25 миллионов долларов. По данным прессы, сейчас общая сумма долгов Джонни составляет около 40 миллионов.

В свете новых обстоятельств, возможно, Деппу придется пройти медицинское обследование, чтобы доказать суду, что он контролирует свои расходы, пишет Variety. Ранее актер заявил, что имеет полное право тратить заработанные им деньги так, как ему вздумается.

Ранее мы писали:

Джонни Депп: «Я чертовски стеснительный». У актера немало комплексов.

Мэрилин Мэнсон переживает за Джонни Деппа. Рокер полагает, что актер стал жертвой несправедливости.

Джонни Депп: цена развода . Звезды развелись полюбовно, Джонни отдает бывшей жене 7 миллионов.

Источник фото: Globallookpress.com