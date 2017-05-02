Собчак в шоке от Китая

Ксении Собчак не сидится в Москве. На выходных звезда вместе с мужем Максимом Виторганом отправилась в увлекательное путешествие. Ксения посетила Китай, и впечатления у нее неоднозначные.

В Поднебесную Ксения отправилась впервые и, по словам звезды, была готова ко всяким неожиданностям, в том числе и не самым приятным. Но, разумеется, все оказалось не так, как ожидалось. «Пекин совсем не таким оказался, каким я его представляла. Думала, грязный, шумный город, а это прямо не хуже Гонконга или Сингапура, только еще с богатейшей историей», — написала Ксения.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 1 2017 в 5:20 PDT

«Китай произвел сильнейшее впечатление. Пока мы сремся с Западным Миром за Крым и прочую ДНР, прямо под боком находится страна, которой вообще на нас на всех плевать. Истинный лик равнодушия к нашей европейской цивилизации, нашим культурным установкам и нашим жизням. Здесь страшно, потому что тебя тут не понимают, не хотят понимать, и ты даже как турист никому неинтересен. <...>. У них свой язык, свой туризм и своя цивилизация. И даже Трамп по сравнению с любым китайцем роднее матери. Вот она, настоящая угроза нашему образу жизни в будущем (недалеком)», — рассуждает звезда в Insta.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 1 2017 в 5:28 PDT

Чуть позже Ксения решила уточнить: «Мои подписчики не поняли - понравился мне Китай или все-таки нет. Отвечаю: Пекин - понравился, но страшно. Древняя пассионарная культура, которая нас просто поглотит и не подавится. Второй раз в Пекин без причины или работы я вряд ли поеду, то есть это не город, куда хочется возвращаться вновь и вновь, но провинции и Шанхай еще надо посетить обязательно».

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