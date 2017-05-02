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Шнуров высказался о «Евровидении»


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Киев готов к конкурсу «Евровидение-2017». Первый полуфинал состоится 9 мая. Представительница России Юлия Самойлова на шоу не выступит. Но многие артисты поспешили успокоить артистку, и среди них солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Сергей Шнуров полагает, что вокруг популярного музыкального конкурса слишком большой ажиотаж. «Сильно раздутый, явно переоцененный у нас конкурс», — сказал артист в интервью RT.

По мнению звезды, «это какая-то политическая игра». И правила этой игры Шнуров не понимает. «Это не моя игра. Я вообще теннисист, а это футбол. Я не слежу за тем, что там происходит».

Напомним, ранее Юлии Самойловой был запрещен СБУ въезд на территорию Украины из-за выступления на территории Крыма в 2015 году.

В связи с этим Первый канал заявил, что в этой ситуации не сможет транслировать конкурс. «Первый канал считает отказ украинской стороны абсолютно необоснованным. Причиной его является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении всей его 62-летней истории было объединение людей», - говорилось в специальном сообщении.

Ранее мы писали:

Самойлова не будет выступать на «Евровидении» дистанционно. Первый канал не принял предложение ЕВС.

​​Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению». По мнению артиста, сейчас на конкурсе бардак. 

Елизавета Пескова поддержала Юлию Самойлову. Девушка пожелала певице «честного успеха» на «Евровидении».



0 Не нравится 0 Нравится 02.05.2017 Теги: Евровидение

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