Шнуров высказался о «Евровидении»

Киев готов к конкурсу «Евровидение-2017». Первый полуфинал состоится 9 мая. Представительница России Юлия Самойлова на шоу не выступит. Но многие артисты поспешили успокоить артистку, и среди них солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Сергей Шнуров полагает, что вокруг популярного музыкального конкурса слишком большой ажиотаж. «Сильно раздутый, явно переоцененный у нас конкурс», — сказал артист в интервью RT.

По мнению звезды, «это какая-то политическая игра». И правила этой игры Шнуров не понимает. «Это не моя игра. Я вообще теннисист, а это футбол. Я не слежу за тем, что там происходит».

Напомним, ранее Юлии Самойловой был запрещен СБУ въезд на территорию Украины из-за выступления на территории Крыма в 2015 году.

В связи с этим Первый канал заявил, что в этой ситуации не сможет транслировать конкурс. «Первый канал считает отказ украинской стороны абсолютно необоснованным. Причиной его является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении всей его 62-летней истории было объединение людей», - говорилось в специальном сообщении.

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