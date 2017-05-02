Серена Уильямс показала живот на Met Gala

Она великолепна на корте, но и на красной дорожке тоже может произвести впечатление. Накануне американская теннисистка Серена Уильямс (Serena Williams) впервые вышла в свет после объявления о своем интересном положении. Спортсменка блеснула на самой яркой модной феерии года - приеме Met Gala.

Публикация от efb. (@entertainmentforbreakfast) Май 1 2017 в 5:20 PDT

35-летняя Уильямс появилась на красной дорожке в платье оттенка изумруда из коллекции Versace. Наряд подчеркивал внушительный живот спортсменки, а компанию на приеме Серене составил ее возлюбленный, один из основателей Reddit Алексис Оганян (Alexis Ohanian).

Публикация от TattleTailzz (@tattle.tailzz) Май 1 2017 в 5:14 PDT

Напомним, о своем интересном положении теннисистка сообщила в прошлом месяце. Сейчас Уильямс на втором триместре беременности. Пол наследника звезда предпочитает не сообщать.

Ранее уточнялось, что если после рождения ребенка этой осенью декретный отпуск Серены продлится менее 12 месяцев, ей будет разрешено сохранить свое место в мировом рейтинге. Представитель Уильямс ранее подчеркнул, что она намерена вернуться на корт в 2018 году. В январе спортсменка победила на Australian Open в одиночном разряде, будучи на восьмой неделе беременности.

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