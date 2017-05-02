 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Серена Уильямс показала живот на Met Gala


0 0

Она великолепна на корте, но и на красной дорожке тоже может произвести впечатление. Накануне американская теннисистка Серена Уильямс (Serena Williams) впервые вышла в свет после объявления о своем интересном положении. Спортсменка блеснула на самой яркой модной феерии года - приеме Met Gala.

 

35-летняя Уильямс появилась на красной дорожке в платье оттенка изумруда из коллекции Versace. Наряд подчеркивал внушительный живот спортсменки, а компанию на приеме Серене составил ее возлюбленный, один из основателей Reddit Алексис Оганян (Alexis Ohanian).

 

Напомним, о своем интересном положении теннисистка сообщила в прошлом месяце. Сейчас Уильямс на втором триместре беременности. Пол наследника звезда предпочитает не сообщать.

Ранее уточнялось, что если после рождения ребенка этой осенью декретный отпуск Серены продлится менее 12 месяцев, ей будет разрешено сохранить свое место в мировом рейтинге. Представитель Уильямс ранее подчеркнул, что она намерена вернуться на корт в 2018 году. В январе спортсменка победила на Australian Open в одиночном разряде, будучи на восьмой неделе беременности.

Ранее мы писали:

Серена Уильямс показала крутой нрав. В сердцах она пообещала убить арбитра.

Мария Шарапова: «Говорят, у меня стальной характер». Теннисистка добилась успеха благодаря упорству и целеустремленности. 

Теона Дольникова ждет первенца. В полку звездных мамочек прибывает.



0 Не нравится 0 Нравится 02.05.2017 Теги: Серена Уильямс

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору